Polizei bittet um Hinweise

Bad Godesberg. In Bad Godesberg wurden am vergangenen Wochenende mehrere Autos und Gebäude mit roter Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2017

Graffiti-Schmierereien in Bad Godesberg beschäftigen die Bonner Polizei. Insgesamt wurden acht Autos, zwei Hausfassaden, zwei Stromkästen, eine Litfasssäule, die Scheibe einer Bushaltestelle sowie eine Werbetafel mit roter Farbe beschmiert.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die bislang unbekannten Täter wahrscheinlich in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag aktiv. Die beschmierten Autos parkten auf der Kronprinzenstraße und der Ubierstraße im Villenviertel sowie in Rüngsdorf auf der Rüngsdorfer Straße. Die Beschmutzungen der Gebäude und aufgelisteten Gegenstände fanden ebenfalls in der Ubierstraße statt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Hinweise zu den Unbekannten oder zu den Farbschmierereien nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.