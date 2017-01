Unfall in Bonn

09.01.2017 Bonn. Bei einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einer Straßenbahn der Linie 63 in Bad Godesberg ist am Montagmittag der Fahrer des Lieferwagens ums Leben gekommen. Die Strecke ist aktuell gesperrt.

Am Montagmittag ist es auf der Godesberger Allee in Bonn-Hochkreuz zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lieferwagen gekommen. Dabei kam der Fahrer des Lieferwagens ums Leben. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt.

Nach ersten Angaben der Polizei von vor Ort ist der Lieferwagen aus Bonn kommend in Richtung Godesberg fahrend nach links auf die Gleise geraten. Unklar ist offenbar noch, ob er abbiegen wollte oder die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Der Fahrer der Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Unfall. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der schwer verletzte Beifahrer sowie der Bahnfahrer werden durch die Rettungskräfte versorgt.

Die Bahn wurde geräumt. Nach dem Unfall ist die Bahnstrecke zwischen Olof-Palme-Allee und Hochkreuz gesperrt. Betroffen sind die Linien 16 und 63. Das teilten die Stadtwerke bei Twitter mit. Die Bahnen fahren ab Olof-Palme-Allee weiter nach Ramersdorf und zurück. In Gegenrichtung enden die Züge an der Heussallee und fahren von da wieder zurück in Richtung Hauptbahnhof. Zwischen Robert-Schuman-Platz und Hochkreuz wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Auch die B9 ist ab der Haltestelle Max-Löbner-Straße in Richtung Godesberg komplett gesperrt. In Richtung Bonn ist ein Fahrstreifen frei. (Sebastian Laubert, Sebastian Fink, Alexander Hertel)