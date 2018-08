Verkehr am Godesberger Tunnel

BONN. Es kommt wahrscheinlich einfach zu viel zusammen: Mancher Autofahrer, der auf der B 9 von Mehlem kommend in Richtung Straßentunnel fährt, übersieht derzeit das Rotlicht der Fußgängerampel in Höhe der Hans-Böckler-Allee.

Kürzlich fuhren zwei Autos hintereinander drüber, am Freitagnachmittag kam ein recht flott anrauschender Kleinwagen im letzten Moment noch zum Stehen. Bei dieser Ampel handelt es sich um eine reine Fußgängerampel, die nur auf Anforderung umschaltet.

An der Stelle stehen seit der Tunnelsanierung nun auch die Hinweise zur neuen Einfahrt an der Friedrichallee, ein paar Meter weiter müssen sich alle von der endenden linken Spur rechts einfädeln. Zu beobachten ist, dass sich vor allem bei zähfließendem Verkehr derzeit viele Fahrer am Fahrzeug vor einem orientieren und dann dabei wohl die Ampel übersehen.

Bei der Stadt war am Freitag niemand mehr für eine Stellungnahme zu erreichen, sie wird nachgereicht. Wie berichtet, rechnet das Tiefbauamt damit, dass mit Ende der Schulferien noch deutlich mehr Autos als jetzt täglich durch das Nadelöhr Tunnel müssen. So sei dann Stau an den Einfahrten sowie den Umleitungsstrecken zu erwarten.