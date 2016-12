Festnahme in Bad Godesberg

24.11.2016 Bad Godesberg. Eine Frau hat in Bad Godesberg drei Männer beobachtet, die sich an parkenden Autos zu schaffen machten. Sie rief den Notruf und zwei der Männer wurden festgenommen.

In der Nacht zum Donnerstag hat eine aufmerksame Frau die Polizei gerufen weil sie drei Männer gesehen hatte, die sich an parkenden Autos zu schaffen machten. Die Polizei fuhr sofort mit mehreren Wagen los, um nicht nur zum Tatort zu fahren, sondern auch die nähere Umgebung zu sichern. Dadurch konnten die Beamten zwei der drei Täter, die in verschiedene Richtungen weggelaufen sind, festnehmen. Die dritte Person haben sie nicht eingeholt.

Die mutmaßlichen 30 und 33 Jahre alten Täter hatten umfangreiches Aufbruchwerkzeug, das Türschloss des aufgebrochenen VW Multivan und Handschuhe bei sich. Die Polizei hat die Spuren am Wagen gesichert und dem Besitzer übergeben. Die Ermittlungen gegen die Männer dauern derzeit noch an.

"Erneut führte der schnelle Notruf von aufmerksamen Zeugen zur Festnahme von Tatverdächtigen", so die Bonner Polizei. Generell appelliert sie: "Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre

Beobachtungen." (ga)