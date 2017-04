Feuerwehreinsatz am Heiderhof

Bad Godesberg. Ein Auto stand am Dienstag Abend auf dem Heiderhof direkt vor dem Altenheim in Bad Godesberg in Flammen. Die Feuerwehr rückte an um den Brand zu löschen.

18.04.2017

Am frühen Dienstag Abend wurde die Feuerwehr gegen 18.30 Uhr zu einem Brand am Heiderhof in Bad Godesberg gerufen. Ein Fahrzeug stand unmittelbar vor dem Altenheim im Wendekreis vom Tulpenbaumweg lichterloh in Flammen.

Mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr sowie zwei Streifenwagen der Polizei waren vor Ort um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Augenzeugen berichteten von dem Vorfall und stellten die Bilder zur Verfügung. Die genaue Ursache des Feuers war noch nicht bekannt, die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Weitere Informationen folgen...

(ga)