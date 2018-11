Angespannte Verkehrslage

Bonn. Auf dem Zubringer zur Südbrücke ist am Donnerstag Öl aus einem Trafo ausgelaufen, den ein Sattelschlepper geladen hatte. Das sorgt aktuell für Verkehrschaos in Bonn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.11.2018

Ausgelaufenes Öl aus einem Transformator sorgt derzeit für Verkehrschaos in Bonn. Der Vorfall hat offenbar weitreichende Auswirkungen auf den Verkehr im Regierungsviertel und darüber hinaus. Zurzeit steht auf der B9 und in den angrenzenden Seitenstraßen der Verkehr weitestgehend still. Der Stau zieht sich bis nach Bad Godesberg hinein.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war am Nachmittag gegen 15.20 Uhr ein mit Trafos und Blockheizkraftwerken beladener Sattelzug von Bad Godesberg kommend auf dem Zubringer zur Südbrücke (Auffahrt Bad Godesberg) unterwegs, als beim Bremsen vor einer Ampel nach ersten Informationen ein Spanngurt gerissen sein soll. Zwei Trafos seien anschließend gegeneinander geschlagen, wodurch sich ein Leck gebildet und Trafo-Öl auf einer Strecke von 500 Metern ausgelaufen sein soll. In der Folge wurde die Auffahrt gesperrt. Der Sattelschlepper steht auf der Südbrücke in Fahrtrichtung Königswinter. Der Verkehr wird auf einer Spur an der Stelle vorbeigeführt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, warten die Einsatzkräfte vor Ort zurzeit auf ein Spezialfahrzeug, das den Trafo auspumpen soll. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung mindestens noch vier Stunden andauert. Das Umweltamt sei ebenfalls angefordert worden.

Es kommt auch besonders bei den Buslinien 610 und 611 zu Verspätungen, wie die SWB bei Twitter meldeten.

Besonders betroffen sind die Linien 610 und 611. pk (18:28) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 22. November 2018

