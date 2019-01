Bis 8. März außer Betrieb

Bad Godesberg. An der Bahnhaltestelle "Stadthalle" in Bad Godesberg wird aktuell der Aufzug saniert. In Fahrtrichtung Bonn wird dieser deshalb bis Anfang März außer Betrieb sein. Die Haltestelle kann so lange nicht barrierefrei genutzt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2019

Außer Betrieb ist aktuell der Aufzug an der Bahnhaltestelle "Stadthalle" in Bad Godesberg in Fahrtrichtung Bonn. Wie die Stadtwerke mitteilen, wird dieser bis zum 8. März saniert. Neben dem Austausch der Fahrerkabine und der Türen werden auch technische Bestandteile wie Steuerungs- und Hydraulikkomponenten erneuert.

Aufgrund der Arbeiten kann die Haltestelle in Fahrtrichtung Bonn nicht barrierefrei genutzt werden. Ein Zustieg in diese Richtung ist nur über Treppen möglich. Die Stadtwerke empfehlen Reisenden, die auf einen Aufzug angewiesen sind, auf die Haltestelle "Bad Godesberg Bahnhof" auszuweichen.