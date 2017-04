BAD GODESBERG. Der erste Street Food Markt auf dem Theaterplatz in Bad Godesberg lockt zahlreiche Besucher an. Am Sonntag ist er von 12 bis 22 Uhr, am Montag von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Tim Albrecht, 30.04.2017

Wer eine Weltreise unternehmen möchte, sollte Bad Godesberg nicht links liegen lassen - vor allem in kulinarischer Hinsicht. Seit Samstag und noch bis einschließlich Montag verwandelt sich nämlich der Theaterplatz in einen Street Food Markt. An insgesamt 25 Ständen wurden und werden internationale Gerichte angeboten - die Palette reicht von Burritos, vegetarischen und veganen Speisen über Burger, Steaks und Süßkartoffelpommes bis hin zu Frozen Joghurt oder Marshmallow-Eis zum Grillen.

Hinter dem kulinarischen Konzept steckt die Ruhrpol GmbH, eine Kreativ- und Eventagentur aus Bochum. Geschäftsführer Max Sollmann (30) und sein Geschäftspartner Sören Lammering (24) organisieren Märkte dieser Art in ganz Nordrhein-Westfalen, allein 24 in diesem Jahr. Der Trend kommt aus den USA: An mobilen Imbissständen, so genannten food trucks, wird Essen zubereitet, das hinsichtlich Qualität und Originalität mehr bieten soll, als die durchschnittliche Pommesbude. Sollmann selbst hat diese gastronomische Mode auf einer Reise nach San Francisco kennen gelernt.

Die Veranstalter versprechen „authentische Köstlichkeiten aus allen Teilen der Erde“. Was in Bad Godesberg - übrigens zum ersten Mal - geboten wird, entspricht aber weitgehend dem sogenannten Fusion Food, für das die gastronomische Szene in den USA bekannt ist: Kulinarische Neuschöpfungen, bei denen Elemente verschiedener Esskulturen neu kombiniert werden. Ein gutes Beispiel hierfür gibt es am Wagen der „CIA“ („Cooks in Action“): „Poutine“ (eine kanadische Pommes-Spezialität) auf karibische Art mit Mango-Tomaten-Salsa und Currymayonnaise.

Besonders beliebt beim Publikum waren am Wochenende gefüllte Teigtaschen aus Argentinien (Empanadas), das wuchtige Philly Cheese Steak Sandwich aus den USA und „Bubble Waffles“, eine Dessert-Spezialität aus Hong-Kong. Susanne und Martin Deißler versuchten den Burger der „Beef Brothers“. Das Ergebnis: sehr empfehlenswert. Doch was gefällt ihnen am Street Food Markt besonders? "Dass es auf kleinem Raum so viel verschiedenes Essen wie möglich gibt", so die 32-Jährige. Überhaupt sei der Markt hier in Bad Godesberg „klein und schnuckelig“, gerade im Vergleich zu dem Festival in Köln, ergänzte der 37-Jährige. Die Preise seien erwartungsgemäß hoch, "aber nicht überzogen. Wir würden den Markt weiterempfehlen".