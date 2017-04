Chinas Botschaft in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Die Volksrepublik China öffnet die Türen zu ihrer Botschaft für einen Privatempfang der Familie von Rigal. Besonders beeindruckt die Gäste die Terrasse.

Von Michael Wenzel, 10.04.2017

Es war ein Familientreffen der besonderen Art, das sich am Samstagmittag in der Außenstelle der Botschaft der Volksrepublik China an der Kurfürstenallee ereignete. Dort empfing die Leiterin des Hauses, Botschaftsrätin Miaozhen Zhu, die vierköpfige Familie von Rigal, die eigens für diesen Besuch aus verschiedenen Teilen Deutschlands beziehungsweise sogar aus den USA angereist war. Den kürzesten Weg hatte noch Sibylle von Rigal, die aus Voerde am Niederrhein gekommen war. Mit ihren drei Kindern Johanna, Franz und Ludwig, besuchte sie erstmals das Rigal'sche Palais, das ihr Ururgroßvater Ludwig Maximilian von Rigal-Grunland 1849 gebaut hatte, und das sich seit Beginn der 80er Jahre im Eigentum der Volksrepublik China befindet.

Als Gastgeschenk überreichte die Familie ihrer chinesischen Gastgeberin die rund 60-seitige Familienchronik, die Franz Heinrich von Rigal 1978 erstellt hatte. Im Rahmen der Führung unter Leitung von Miaozhen Zhu ging es zuerst in das über 160 Jahre Palais, das zu Hauptstadtzeiten als Residenz des chinesischen Botschafters diente und nach dem Umzug der Botschaft 1999 nach Berlin noch einige Jahre als Konsulat genutzt wurde. Im Untergeschoss des Hauses stehen noch die durch Glasscheiben abgetrennten Kabinen und Schalter des früheren Konsulats, die weiteren Räume des Hauses stehen zurzeit noch leer.

Besonders spektakulär auf die Gäste wirkte vor allem der Terrassenbereich mit Blick auf das Siebengebirge. „Das ist so schön hier“, entfuhr es Sibylle von Rigal, „dass ich am liebsten hierbleiben würde.“ Auch ihre Kinder zeigten sich beeindruckt von dem, was sie im Anschluss sahen.

Im neben der Villa gelegenen Hauptgebäude besichtigten die Nachfahren des Krefelder Textilfabrikanten unter anderem den etwa 200 Personen fassenden Veranstaltungssaal, der im September des vergangenen Jahres für die Anhui-Kulturwochen erstmals wieder in Betrieb genommen worden war. Seither schmücken zahlreiche Bilder und Fotos verschiedener chinesischer Provinzen das Foyer des Gebäudes. Vorbei am direkt neben dem Hauptgebäude gelegenen chinesischen Teehaus ging es in den Park mit seinem großartigen Baumbestand. „Es ist wirklich schön, dass dieser wunderbare Baumbestand erhalten geblieben ist“, kommentierte Johanna von Rigal. „Diese Buchen zum Beispiel sind über 150 Jahre alt.“

Im Anschluss an die Führung luden die chinesischen Gastgeber zu Maultaschen und Frühlingsrollen auf die Sonnenterrasse der Rigal'schen Villa. „Dieser Besuch hätte auch meinem Mann große Freude gemacht“, berichtete Sibylle von Rigal. Ihr Mann, Krafft von Rigal-Kriegsheim, war Ende 2014 verstorben.

Für alle Familienmitglieder war es der erste Besuch – sowohl in der Villa ihres Vorfahren als auch in China. „Franz wollte schon immer mal nach China“, frotzelte Bruder Ludwig. „Wir fühlen uns auch außerordentlich wohl hier“, entgegnete Zhu, die Ende 2015 die Außenstelle wieder eröffnet hatte. Die Idee zu einem Besuch hatte Franz von Rigal, als er von der Reaktivierung der Botschaft gelesen hatte. Bei Tisch erzählte Sibylle von Rigal dann auch noch eine kleine Anekdote aus Zeiten der Bonner Republik.

Während der Amtszeit von Walter Scheel als Bundespräsident wurde sie ihm auf einer Veranstaltung auf einer Pferderennbahn zufällig vorgestellt. „Von Rigal?“, fragte Scheel. „Die von der gleichnamigen Wiese in Bad Godesberg?“. „Ja, genau die“, entgegnete Sibylle von Rigal dem Bundespräsidenten.

Bevor die Familie aufbrach, um noch das Familiengrab auf dem Alten Friedhof in Bonn aufzusuchen, versicherte Gastgeberin Zhu: „Sie sind immer herzlich willkommen bei uns.“