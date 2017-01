Römerplatz in Bad Godesberg

18.01.2017 Rüngsdorf. Seit Jahren wird darüber diskutiert, dass der Römerplatz zu einem Kreisel umgestaltet werden soll. Nun ist es endlich soweit. Das städtische Tiefbauamt hat mit dem Umbau begonnen.

„Diese Woche sind vorbereitende Arbeiten geplant“, sagte Andrea Schulte vom städtischen Presseamt auf GA-Anfrage. Dazu gehören zum Beispiel die Vermessung des Areals, die Herstellung von Suchgräben um herauszufinden, wie Kabel und Leitungen dort verlaufen sowie der Abbau von Fahrradständern, Pflanzkübeln und Ähnlichem. Im nächsten Schritt werden Versorgungsleitungen neu verlegt, im Anschluss folgt der Straßenausbau.

Während der Maßnahme regelt eine Baustellenampel den Verkehr auf Ubier- und Konstantinstraße. Die Nebenstraßen werden gesperrt, laut Stadt gibt es Umleitungen. Die gelten auch für die Busse, die andere Strecken fahren müssen. Wie lange die Mitarbeiter vor Ort sind, steht noch nicht fest. „Bei den zunehmend sinkenden Temperaturen ist eine Einstellung der Arbeiten jedoch nicht unwahrscheinlich“, so Schulte. Läuft alles nach Plan, soll der Umbau im Juni abgeschlossen sein, insgesamt schlägt er laut Stadt mit rund 790 000 Euro zu Buche.

Mehr Platz für Außengastronomie

Ist alles fertig, wird ein „kleiner“ Kreisel – er hat einen Außendurchmesser von 28 Metern – den Verkehr auf dem Römerplatz regeln. An das Rondell werden Ubier-, Rhein-, Konstantin-, Karl-Finkelnburg- und Rüngsdorfer Straße angeschlossen, nicht jedoch die Cäsariusstraße. Die dortige Ampel wird abgebaut, Autos dürfen künftig nur noch nach rechts auf die Ubierstraße abbiegen. Fußgänger überqueren den Platz über Zebrastreifen.

Die Rüngsdorfer Straße wird verlagert, um an den Kreisel angeschlossen zu werden. Dort entsteht eine Freifläche, auf der Bäume gepflanzt werden sollen. Außerdem soll es mehr Raum für die Außengastronomie der am Römerplatz ansässigen Restaurants geben. Zwei Parkplätze stehen dann noch zur Verfügung – genauso viele reguläre Stellplätze wie zurzeit, hatte die Verwaltung in der Bezirksvertretungssitzung mitgeteilt.

Ursprünglich sollte der Römerplatz erst umgestaltet werden, wenn die Sanierung des Bad Godesberger Tunnels abgeschlossen ist. Da sich diese aber verschoben hatte, wurde die Rüngsdorfer Maßnahme vorgezogen. Wie sich jetzt zeigte, zu recht. Denn wegen der Weltklimakonferenz, zu der im Sommer 20 000 Besucher erwartet werden, sind die Arbeiten im Tunnel nochmals verschoben worden – auf 2018. (Ayla Jacob)