Bad Godesberger City

Bad Godesberg. Der Nikolausmarkt in der Bad Godesberger Fußgängerzone ist eröffnet. Am frühen Montagabend gingen zwischen den 45 Buden die Lichter an.

Sechs Grad und Wind: Das mag ein Grund gewesen sein, warum einigen Besuchern mit hochgeschlagenem Kragen schon am Montagmittag der erste Glühwein (wieder für 2,50 Euro) auf dem Nikolausmarkt schmeckte. Den gab es zum Beispiel an der flammneuen Bude von Theo Hardt, die Pater Innocent von Sankt Marien nach der Eröffnung segnete. „Das ist bei unseren Geschäften Tradition“, sagte Schausteller Hardt und schänkte noch Freibier aus. So wurde es auf dem Markt abends voller und am Ende des Regentags gemütlicher.

Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke, Jürgen Bruder, Vorsitzender von Bad Godesberg Stadtmarketing, und Dirk Heckmann vom Sponsor, den Stadtwerken Bonn, schalteten die Lichter ein und schnitten einen 1,40 Meter langen Christstollen an. Die SWB bringen übrigens auch die Flamme auf der Godesburg zum Leuchten.

Es hat sich einiges verändert, etwa bei der Anordnung der 45 Buden. Die Stadtmarketing-Helfer hatten am Samstag die Bühne aufgebaut. „Im Zusammenwirken hat das richtig Spaß gemacht“, sagte Bruder. Wegen der Baustelle am Michaelshof gibt es ein paar Lücken, die allerdings durch Weihnachtsbäume geschlossen werden. Viele davon stehen auch vor den Geschäften der Innenstadt.

„Mit dem Nikolausmarkt wird alles belebter, und es ist eine schöne Stimmung“, sagte Claudia Röder, Mitarbeiterin bei Blumen Ließem. Rita Weber verkaufte früh erste Pullover, Jacken und Schals. „Die warmen Sachen gehen immer“, so die Verkäuferin bei Naturbekleidung „Schaf & schön“. „Ich bin zum ersten Mal hier“, meinte Patrizia Chrominska, die warmen Oscypki aus Südpolen, den „Käse zu Bier und Wein“, anbietet.

Maronen, Süßes, Haushaltswaren, Sterne, Kunst und Schmuck fehlen nicht. Natürlich auch nicht die szenische Bad Godesberger Krippe. In diesem Jahr steht sie wieder in ihrem Pavillon auf dem Theaterplatz, direkt am Kinderkarussell. Vor 24 Jahren wurde sie im neapolitanischen Stil entwickelt. In diesem Jahr kümmerte sich federführend Andreas Bluhm um den Aufbau.

Die Flyer zum Markt werden in der Innenstadt und den Ortsteilen ausgelegt. Es gibt sie auch auf www.godesberg-stadtmarketing.de. Die Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 19.30 Uhr, Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Die Geschäfte haben am Sonntag, 3. Dezember, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.