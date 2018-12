Brandschäden in romanischer Kirche

Die Kirche Alt Sankt Martin wurde erstmals im Jahr 913 urkundlich erwähnt. Vermutlich steht sie über den Resten eines römischen Tempels, der der Göttin Diana geweiht war, heißt es auf einer Informationstafel des Bad Godesberger Heimat- und Geschichtsvereins, die an dem Gotteshaus angebracht ist. Ein Weihestein aus dem zweiten Jahrhundert, der diesen Rückschluss zulässt, „war in einem Seitenaltar eingemauert“. Eine Nachbildung dieses Steins stehe am Treppenabgang zum Remi-Baert-Platz.

Alt Sankt Martin ist die zweitälteste, noch genutzte romanische Kirche in Bonn nach dem Bonner Münster.

Die Kirche wurde häufig an- und umgebaut. „Vom Kirchenbau der Karolinger im neunten Jahrhundert ist nicht viel übriggeblieben, denn schon im zwölften Jahrhundert wurde ein zunächst einschiffiger Neubau aus Trachyt und Tuff errichtet, der kurze Zeit später durch ein nördliches Seitenschiff vergrößert wurde“, heißt es auf der Homepage der Kirchengemeinde. Laut Heimat- und Geschichtsverein wurde die Kirche 1635 und 1746 erweitert. 1911 dann wurde die Kirche restauriert. 1895 wurde die benachbarte Kirche Sankt Martin gebaut. Seither wird Alt Sankt Martin für Taufen und Hochzeiten sowie als Friedhofskapelle genutzt.

Im Dezember 2017 verursachte ein Kabelbrand schwere Schäden an der Kirche. Dabei verhinderten aufmerksame Anwohner Schlimmeres. Sie hatten Rauch bemerkt und gegen 10.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer hatte sich in der Zwischendecke des Kapellenvorraums entzündet und drohte auf weitere Bereiche der Decke und des Gebäudes überzugreifen. „Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr war die untere Schalung der Decke an einer Stelle schon durchgebrannt“, sagte Hans-Peter Halbach, Einsatzleiter der Feuerwehr, dem General-Anzeiger damals.

Nun wird die Kirche saniert. Die Planung liegt in der Hand des Architekturbüros Ernst aus Zülpich, das auf Baudenkmäler, besonders Kirchen, spezialisiert ist, so Architekt Max Ernst. Unter anderem betreute das Team die Sanierung der Sankt-Remigius-Kirche und der Siegburger Stadtkirche. Außerdem betreut das Büro sei 20 Jahren die Apollinariskirche in Remagen.