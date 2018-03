Hausbesetzung

Die ehemalige iranische Botschaft in Bad Godesberg ist am Donnerstag besetzt worden.

BAD GODESBERG. Am Donnerstagnachmittag haben sich rund 60 Demonstranten vor der ehemaligen Iranischen Botschaft in Bonn versammelt, um ihre Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran zu bekunden. Einige von ihnen beschafften sich unerlaubten Zutritt zum Gebäude.

Von Jana Henseler, 08.03.2018

An der Godesberger Allee waren am Donnerstagnachmittag schon von weitem mehrere Einsatzwagen der Polizei zu sehen. An dem Gebäude der ehemaligen Iranischen Botschaft wurden nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr Plakate und Portraits von im Iran inhaftierten, gefangenen Aktivisten entrollt. Vor dem Gebäude hatten sich rund 50 Menschen versammelt. In dem Gebäude vermutet die Polizei derzeit rund zehn Personen, die sich unerlaubten Zutritt zu der ehemaligen Botschaft beschaffen haben sollen.

Ausgestattet mit einem Pavillon, Getränken und warmen Essen trotzen die Aktivisten draußen dem ungemütlichen Wetter. Ihr Ziel ist es, gegen den Leerstand in Bonn zu protestieren und sich am Weltfrauentag solidarisch mit der Frauenbewegung im Iran zu zeigen.

Aktivisten kletterten offenbar durch ein Fenster

Das Gebäude der ehemaligen Iranischen Botschaft gehört dem Iran. Nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort versuchte die Polizei bislang vergeblich Kontakt zu den Aktivisten im Gebäude aufzunehmen. Sie klärt nun mit der Iranischen Botschaft, ob das Gebäude unverzüglich geräumt werden soll. Eine Hundertschaft der Polizei aus Köln ist bereits auf dem Weg.

Wir haben die ehemalige iranische Botschaft in Bonn besetzt!

Nach ersten Erkenntnissen scheinen sich die Aktivisten durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft zu haben. Wie sie dieses geöffnet haben ist noch unklar. Auf die Personen im Gebäude könnten Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Verstößen gegen das Vermummungsverbot und eventueller Sachbeschädigung zukommen.

Im Einsatz sind derzeit fünf Streifenwagen und ein Mannschaftswagen der Polizei Bonn. Insgesamt sind rund 50 Beamte vor Ort. Das Gebäude steht derzeit leer, wird aber regelmäßig für Wahlen genutzt. Derzeit wird über eine Räumung des Gebäudes diskutiert. Aufgrund der Aktion kann es auf der B9 zu Verkehrsbehinderungen kommen.

