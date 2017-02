Konzert in der Johanneskirche Bad Godesberg

Bad Godesberg. Chor und Orchester von acht evangelischen Gymnasien präsentieren beim Abschlusskonzert der DaCapo-Musikwoche ihr Können. Mit dabei sind Schüler des Amos-Comenius-Gymnasiums.

Von Hannah Locks, 13.02.2017

Es war ein abwechslungsreiches Programm, das der Chor und das Orchester der Gymnasien der Evangelischen Kirche im Rheinland bei ihrem Konzert in der Johanneskirche präsentieren. Unter dem Titel „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang“ zeichneten die Schüler den Tagesverlauf unter anderem mit Stücken von Bach, Grieg, Mendelssohn, Britten und Rutter musikalisch nach. Es gab sakrale Anklänge und Klassiker für Chor und Orchester, aber auch neuere Arrangements. Den Auftakt bildete das Blechbläserensemble mit einem Stück von Alessandro Orologio. Die Schüler zeigten während ihres Auftritts konzentriert, aber souverän ihr Können. Orchester und Chor hatten sowohl gemeinsame Stücke als auch getrennte Darbietungen.

Der organisatorische Leiter, Urs Wörner, sagte: „Dieses Jahr haben wir zwei ungewöhnliche Stücke im Programm, das Stück »Evening Prayer« von Ola Gjeilo, begleitet von Klavier und Tenor-Saxofon, und »Te Deum« von John Rutter, das rhythmisch sehr anspruchsvoll ist.“ Das Orchester und der Chor meisterten auch diese beiden Stücke und wurden mit langanhaltendem Applaus und Jubelrufen vom Publikum belohnt.

Das Konzert in Bad Godesberg bildete den Abschluss der DaCapo-Musikwoche, an der acht Gymnasien teilgenommen hatten. Seit 20 Jahren findet diese im Dezember in Cochem an der Mosel statt. Die überschulische Aktion fördert die musikalisch begabten Schüler, die sich für diese Woche bewerben müssen und dann gemeinsam verschiedene Stücke für Orchester und Chor als Programm erarbeiten.

„Das jährliche Wiedersehen ist ein Highlight für die Schüler und die intensive Beschäftigung mit der Musik ist natürlich auch eine schöne Erfahrung“, sagte Christiane Koban-Müller vom Amos-Comenius-Gymnasium. Teilnehmende Schulen waren neben dem Amos die Victoriaschule Aachen, das Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf, das Theodor-Fliedner-Gymnasium Düsseldorf-Kaiserswerth, das Bodelschwingh-Gymnasium Herchen, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden, das Paul-Schneider-Gymnasium Meisenheim und das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Schweich. Von jedem Gymnasium waren etwa 15 Schüler bei der Musikwoche dabei, die musikalische Leitung übernahmen sieben Lehrer. Und wie kam die diesjährige Probenwoche an? „Es war super, ich könnte nach zwei Tagen Pause direkt wieder loslegen“, sagte Wörner begeistert.