Lidl-Markt Elsässer Straße

BAD GODESBERG. Die Bagger stehen bereits auf dem Gelände des Lidl-Marktes an der Elsässer Straße. Am Montag sollen die Abrissarbeiten beginnen. Schon Ende Juni wird mit den Bauarbeiten für die die neue Filiale an derselben Stelle begonnen.

Es dauert nicht mehr lange, dann wird die Lidl-Filiale an der Elsässer Straße Geschichte sein. Derzeit laufen die Vorarbeiten, bevor der endgültige Abriss startet, der nach Auskunft eines Unternehmenssprechers an diesem Montag beginnt. Die Baugenehmigung für den Neubau liege mittlerweile vor. In gut zwei Wochen, ab 26. Juni, soll die neue Filiale auf dem Areal entstehen, „die Eröffnung ist für Ende November geplant“, so der Sprecher auf GA-Anfrage.

Wie berichtet, bot das alte Gebäude 1344 Quadratmeter Verkaufsfläche, im Neubau sollen es 1690 und damit rund 350 Quadratmeter mehr werden. Künftig werden den Kunden etwa 140 Parkplätze zur Verfügung stehen. Der alte Discounter-Standort wurde bereits vor einigen Tagen geschlossen, bis der Neubau eröffnet wird, steht den Kunden eine provisorische Zeltfiliale zur Verfügung, und zwar auf dem gegenüberliegenden ehemaligen Haribo-Gelände in der Friesdorfer Straße, das die Bad Godesberger Hafa-Unternehmensgruppe demnächst mit Büros, Laboren, Wohnungen und einem neuen Haribo-Werksverkauf bebauen möchte.

Noch einige Fragen offen

Demnächst wird sich auch die Politik erneut mit dem Thema beschäftigen, und zwar in der nächsten Sitzung der Bad Godesberger Bezirksvertretung am Mittwoch, 21. Juni. So möchte der Bürger Bund Bonn wissen, warum grünes Licht für den Neubau gegeben wurde, ohne das Gremium zu informieren. Zur Erinnerung: Im November hatten die Bezirksverordneten darum gebeten, von der Verwaltung zu erfahren „wie die Zu- und Abfahrten nach der Neubebauung geregelt werden sollen“. Und das, bevor die Baugenehmigung erteilt wird.

Ferner, so die Bezirksvertretung damals, solle darauf geachtet werden, „dass der Verkehr auf den umliegenden Straßen keine zusätzliche Beeinträchtigung erfährt und die Bushaltestellen möglichst barrierefrei und gut zugänglich sind“. Außerdem solle die Stadt erläutern, ob „die bereits heute vorhandene, starke Verkehrsbelastung im Umfeld des bestehenden Discounters bei einer Realisierung des Vorhabens weiter ansteigen wird“, hieß es.

So möchte der Bürger Bund weiterhin wissen, wie hoch die Verkehrsbelastung der Elsässer Straße derzeit ist und ob sie nach Eröffnung des Neubaus weiter steigen werde. Wie viele Kunden werden den alten Lidl frequentierten und mit wie vielen ist zu rechnen? Und sei gesichert, dass das Vorhaben nicht zu viel Kaufkraft von anderen Bereichen abziehe, sind weitere Fragen des BBB. Dieser befürchtet nämlich, „dass die bereits heute vorhandene, starke Verkehrsbelastung im Umfeld des bestehenden Discounters bei einer Realisierung des Vorhabens noch weiter ansteigen wird“. Lidl habe eine Auswirkungsanalyse durchgeführt und rechne auf deren Basis nicht mit einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens aufgrund der neuen Filiale, so das Unternehmen.

Die öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg beginnt am Mittwoch, 21. Juni, um 17 Uhr. Das Gremium tagt in der Stadthalle, Koblenzer Straße 80.