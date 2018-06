PLITTERSDORF. Die Bürgerstiftung Rheinviertel präsentiert am Samstag, 7. Juli, ab 19.30 Uhr die Open-Air-Party "Bönnsch am Rhein" im Pfarrgarten St. Evergislus an der Hardtstraße 16.

04.06.2018

In bewährter und beliebter Tradition kümmert sich das Bonner Brauhaus Bönnsch um das leibliche Wohl der Gäste und verwöhnt mit leckeren Speisen und Getränken.

Für Partystimmung sorgt die Band "ABBA Review - A Tribute to ABBA" mit den allseits beliebten Klassikern wie "Mamma Mia", "Waterloo" und "Dancing Queen". "Bönnsch am Rhein ist ein Highlight in der Sommerparty-Saison, das man erlebt haben muss.

Allein Essen und Getränke des Brauhauses Bönnsch sind eine Sensation. Dann noch Livemusik und super Stimmung. Für dieses Gemeinschaftserlebnis öffne ich gerne die Türen zu meinem Garten", sagt Stiftungsvorsitzender Wolfgang Picken.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Jugendarbeit der Bürgerstiftung Rheinviertel. Die Jungstiftler und die Kita Margarete-Winkler unterstützen das Event.

Tickets gibt es für 25 Euro inklusive Speisen und Getränken im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Bürgerstiftung Rheinviertel in der Beethovenallee 47, montags und mittwochs bis freitags von 9 bis 12 Uhr, über Bonnticket, in der Parkbuchhandlung, in der Turm Apotheke in Plittersdorf sowie in den Pfarrbüros St. Evergislus, St. Andreas und St. Marien zu den jeweiligen Öffnungszeiten.

Bei Regen verlieren die Tickets nicht ihre Gültigkeit, gefeiert wird dann im Pfarrzentrum St. Marien. (oni)