Freibäder Bonn

Einlass am Rüngsdorfer Freibad: Manche Schwimmer haben eine Saisonkarte bestellt, aber noch nicht bekommen. Morton Wellhausen (l.) kann schon eine gültige Karte vorweisen. Mike Okot kontrolliert die Karte an der Kasse.

Bad Godesberg. Bei der Stadt Bonn sind bisher 730 Anträge für eine Freibad-Saisonkarte eingegangen. Mehr als die Hälfte wurden allerdings erst nach Saisonbeginn beantragt.

Die Sonne scheint, die Saisonkarte für die Freibäder sind bestellt – liegen allerdings noch nicht vor. So erging es einer Bad Godesbergerin, die das schöne Wetter am Montag nutzen und ins Rüngsdorfer Schwimmbad gehen wollte. Dort angekommen, konnte sie die nicht vorhandene Karte nicht vorweisen – das Badpersonal aber habe schnell und unkompliziert reagiert und sie eingelassen.

Ein Einzelfall ist das nicht. „Derzeit liegen dem Sport- und Bäderamt 730 Anträge für Saisonkarten vor“, so Isabel Klotz vom städtischen Presseamt. Davon seien mehr als die Hälfte erst nach Start der Freibadsaison eingegangen, „obwohl die Saisonkarten schon im April beworben wurden“. Das Sport- und Bäderamt produziere derzeit unter Hochdruck. Die Mitarbeiter aber kommen kaum nach: Abgearbeitet sind laut Klotz derzeit 650 Karten, 80 fehlen noch.

Antragsbeleg gilt vorübergehend als Eintrittskarte

„Die Karten werden im Sport- und Bäderamt hergestellt und an die Bäderkassen geliefert“, beschreibt die Pressamtsmitarbeiterin. Dies dauere zwei Arbeitstage. Wer also seine Saisonkarte an Christi Himmelfahrt beantragt hat, konnte die Karte wegen des Feiertags und des Wochenendes erst am Dienstag im Bad abholen. Schwimmen gehen kann man dennoch: „Vorübergehend akzeptieren wir den Antragsbeleg als Eintrittskarte“, betont Klotz.

Für die sechs Bonner Freibäder – Rüngsi, Friesi, Römer-, Melb-, Ennert- und Hardtbergbad – gibt es zu den aktuellen Bädertarifen wieder eine Saisonkarte. 100 Euro zahlen Erwachsene laut städtischer Homepage für die Karte, 50 Euro fallen unter anderem für Kinder und Jugendliche an. Die Saisonkarten gibt es online.

Saisonkarten können an Freibadkassen abgeholt werden

Wer den Antrag nicht ausfüllen kann, bekommt in den Freibädern Vordrucke. Der Antrag wird dann als Brief versendet, und zwar an das Sport- und Bäderamt, Stichwort „Saisonkarte“, Kurfürstenallee 2-3, 53177 Bonn.

Für die Beantragung braucht man ein aktuelles Passbild, nur Porträtfotos sind laut Stadt gültig. Die Saisonkarten können dann an den Freibadkassen – an welcher, gibt man beim Antrag an – abgeholt werden. Sie sind für alle Bonner Freibäder gültig, und zwar bis zum 3. September.