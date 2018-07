Feuer in Mehrfamilienhaus

In der Wörthstraße in Bad Godesberg hat es am Montagabend gebrannt.

Bad Godesberg. Bei einem Brand in einer Wohnung in Bad Godesberg ist am späten Montagabend ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung in Flammen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2018

Ein 56-jähriger Mann ist bei einem Brand am späten Montagabend in Bad Godesberg ums Leben gekommen. Die Feuerwehr ist gegen 23 Uhr zu dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Wörthstraße ausgerückt, nachdem zeitgleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr eingingen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand die Wohnung im ersten Obergeschoss in Flammen, diese schlugen den Einsatzkräften bereits aus dem Fenster entgegen.

Da noch eine Person in den Wohnungen vermutet wurde, ging die Feuerwehr für Rettungsmaßnahmen und zur Brandbekämpfung sowohl über das Treppenhaus als auch über eine Leiter an der Rückseite des Hauses vor. Als die Wohnungstür schließlich mit Gewalt geöffnet werden konnte, wurde dort der vermutete Mann leblos aufgefunden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein Toter bei Feuer in Bad Godesberg Foto: Ulrich Felsmann In der Wörthstraße in Bad Godesberg hat es am Montagabend gebrannt.

Foto: Ulrich Felsmann Bei dem Brand in Bad Godesberg ist eine Person ums Leben gekommen.

Foto: Ulrich Felsmann Die Polizei hat nach dem Feuer die Ermittlungen aufgenommen.

Foto: Ulrich Felsmann Mit einer Leiter ging die Feuerwehr von der Rückseite des Gebäudes gegen das Feuer vor.

Foto: Ulrich Felsmann

Die Feuerwehr konnte den Brand mit zwei Löschrohren löschen. Um eine Ausbreitungs des Rauches zu verhindern, wurde ein mobiler Rauchvorhang sowie ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Insgesamt 30 Wehrleute waren im Einsatz.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar, wie Polizeisprecher Simon Rott am Dienstagmorgen mitteilte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.