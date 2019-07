Polizei sucht Zeugen

Bonn. Ein 54-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch in Bonn-Schweinheim mit einem Damhirsch zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Nach Aussage des Mannes könnte ein Hund den Damhirsch aufgeschreckt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 54-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Wildunfall in Bonn-Schweinheim schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 15.40 Uhr mit seinem E-Bike auf der Venner Straße Richtung Röttgen unterwegs. Hinter der Einfahrt in den Waldweg soll nach aktuellem Ermittlungsstand plötzlich ein Damhirsch von der rechten Seite über einen Holzstoß gesprungen und mit dem Radfahrer zusammengestoßen sein. Der Radfahrer sei gestürzt.

Ein Passant, der den Vorfall beobachtet haben soll, versorgte den 54-Jährigen vor Ort und informierte den Rettungsdienst. Wie die Polizei mitteilt, soll der schwer verletzte Mann ausgesagt haben, dass möglicherweise ein freilaufender Hund den Damhirsch aufgeschreckt oder gejagt habe. Die Hundehalterin sei zwar vor Ort gewesen, habe sich aber vom Unfallort entfernt. Der 54-Jährige meldete den Vorfall am Donnerstag der Polizei. Das Verkehrskommissariat sucht jetzt nach dem Ersthelfer sowie nach der Hundehalterin. Letztere kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich

- ca. 175 cm groß

- schlanke Statur

- über 40 Jahre alt

- dunkle Haare

- elegante Kleidung

- führte einen kleinen schwarzen und einen großen grauen Hund mit sich

- fuhr mit einem dunklen Auto des Fabrikats Mini Countryman davon

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/120 entgegen.