Mordkommission ermittelt

Bonn-Rüngsdorf. Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr ist ein 31-Jähriger an der Andreasschule in Bonn-Rüngsdorf angeschossen worden. Der Verletzte konnte selber den Notruf verständigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.03.2018

An der Andreasschule in der Mendelssohnstraße in Bonn-Rüngsdorf ist am Sonntagmorgen ein 31-Jähriger angeschossen worden. Gegen 4.45 Uhr kam es laut Angabe der Polizei zu einem Streit zwischen zwei Bekannten. Der Streit eskalierte, als einer eine Waffe zog und dem 31-Jährigen ins Bein schoss.

Der Verletzte konnte selbstständig mit seinem Handy den Notruf alarmieren und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Aufgund der Gesamtumstände nahmen Ermittler der Bonner Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Weber in enger Abstimmung mit Staatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen auf. Eine Fahndung nach der namentlich bekannten Person wurde bereits eingeleitet.

Worum es bei dem Streit ging, ist derzeit noch unklar.