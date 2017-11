PKW erfasst Fußgänger

Bad Godesberg. Bei einem Streit wurde ein 24-Jähriger mit dem Auto angefahren. Er wurde so schwer verletzt, dass er ärztlich behandelt werden musste. Die mutmaßlichen Kontrahenten folgten dem Mann bis ins Krankenhaus.

Von general-anzeiger-bonn, 27.11.2017

Es war ein Streit mit Verabredung. Gegen 17:24 Uhr trafen sich drei Männer (20, 24 und 26) mit einem 24-Jährigen Bekannten an der U-Bahn-Haltestelle an der Plittersdorfer Straße. Sie waren zuvor bei einer Feier aneinandergeraten und wollten dies am Samstag klären. Zunächst flogen die Fäuste, doch als ein Passant erschien, flüchtete das Trio zurück ins Auto an der Plittersdorfer Straße.

Der 24-jährige Kontrahent folgte seinen Bekannten und stellte sich halb auf die Straße. Als der 20 Jahre alte Fahrer losfuhr, verletzte er den Fußgänger so schwer, dass dieser stationär im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Streit war damit nicht beendet. Im Krankenhaus statteten die drei mutmaßlichen Schläger den Schwerverletzten - und wurden von der Polizei vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Bonn beantragte einen Haftbefehl, der von einem Richter wegen Gefährlicher Körperverletzung erlassen wurde.

Unter strengen Auflagen durfte der 26-Jährige zusammen mit seinen Freunden das Präsidium wieder verlassen - der 20-Jährige allerdings ohne seinen Führerschein.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.