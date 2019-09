Häusliche Gewalt in Bonn-Lannesdorf

In Lannesdorf gab es einen Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt. (Symbolfoto)

Bonn. Die Polizei ist zu einer Wohnung nach Bonn-Lannesdorf gerufen worden, nachdem dort ein 23-Jähriger seine gleichaltrige Ehefrau attackiert und verletzt haben soll. Für den Mann hat der Vorfall Konsequenzen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.09.2019

Nach einem Angriff auf seine Ehefrau hat die Polizei einen 23-Jährigen aus der Wohnung in Lannesdorf verwiesen. Die gleichaltrige Frau hatte am Freitagnachmittag gegen 15.25 Uhr die Beamten verständigt, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit ihrem Mann gekommen war. In der Wohnung traf die Polizei neben der Ehefrau auch auf den Ehemann.

Der Mitteilung der Beamten zufolge soll der Mann seine Frau mehrmals in den Bauch getreten haben und sie dadurch leicht verletzt haben. Die Polizisten verwiesen den 23-Jährigen der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Sollte er das Verbot nicht beachten, drohe ihm ein Zwangsgeld von 500 Euro, teilt die Polizei mit. Darüber hinaus erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

"Das zehntägige Rückkehrverbot bei einer polizeilichen Wohnungsverweisung soll den Opfern Zeit geben, sich Beratung und Unterstützung vor Ort zu holen", heißt es von den Beamten, die die Frau auf die Hilfsangebote und ihre Rechte hingewiesen haben.