Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung

Bad Godesberg. Am Dienstagmorgen hat die Bonner Polizei einen 22-jährigen Mann aus Bad Godesberg festgenommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein weiterer Verdächtiger steht im Verdacht, illegale Drogen verkauft zu haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2017

Wie die Polizei Bonn mitteilte, wurde ein 22-Jähriger am Dienstagmorgen in seiner Wohnung in Bad Godesberg verhaftet. Der Mann stehe im Verdacht, in der Nacht zum 8. Juli gemeinsam mit drei ungefähr gleichaltrigen Komplizen zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren durch Schläge schwer verletzt zu haben. Der Vorfall habe sich auf der Koblenzer Straße ereignet, nachdem die Beteiligten in einen Streit gerieten.

Gegen den 22-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Bonn dann einen Haftbefehl erwirkt. Der Mann aus Bad Godesberg steht nicht zum ersten Mal im Fadenkreuz kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Wie die Polizei Bonn auf GA-Anfrage mitteilte, wurde der Tatverdächtige bereits 2014 wegen Körperverletzung verurteilt.

Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen ebenfalls die Wohnung eines mutmaßlichen Komplizen. Neben den Ermittlungen wegen Körperverletzungen stehe der mutmaßliche Mittäter außerdem im Verdacht, illegale Drogen verkauft zu haben. Gemeinsam mit einem weiteren Komplizen wurde der 23-jährige Verdächtige nach einer Vernehmung im Polizeipräsidium allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der vorbestrafte 22-Jährige ist einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt nun in Untersuchungshaft.