Prozess zum Fall Niklas Pöhler

08.02.2017 Bonn. Am vierten Verhandlungstag im Prozess um den Tod von Niklas Pöhler hat ein 20-jähriger Student den Hauptangeklagten als Täter identifiziert. Er blieb auch bei seiner Aussage, nachdem die Verteidigung ihre Zweifel geäußert hatte.

Der 20-Jährige ist in der Tatnacht nach eigener Aussage mit einer Freundin, die Niklas Pöhler persönlich kannte, auf dem Weg zum Godesberger Bahnhof gewesen. Anschließend hätten die beiden gesehen, wie sich am Rondell ein Tumult bildete. Als sie näher kamen, hätten sie erkannt, dass Niklas Pöhler tot am Boden lag. Es sei die schlimmste Nacht seines Lebens gewesen, sagte der 20-Jährige im Gerichtssaal.

Auf die Frage, wer der Täter sei, zeigte er auf Walid S. und sagte "Er". Die Verteidigung nahm in daraufhin in die Mangel: Eine Woche nach der Tat habe er noch behauptet, dass er sich nicht an den Schläger erinnern könne. Bei einer Vernehmung im August bei der Polizei seien ihm acht Fotos präsentiert worden. Daraufhin habe er Walid S. als Täter identifziert. Er sei sich zu diesem Zeitpunkt zu 60 Prozent sicher gewesen. Trotz der offensichtlichen Zweifel der Verteidigung, blieb der 20-Jährige bei seiner Aussage. Er könne sich an die markanten Gesichtszüge von Walid S. erinnern.

Zuvor hatten zwei weitere Zeugen aus der Tatnacht den angeklagten Hauptverdächtigen Walid S. nicht wiedererkennen können. Einer der Männer habe direkt zugeschlagen, obwohl er am Streit mit dem Opfer nicht beteiligt gewesen sei, erinnerten sich ein 42 und ein 26 Jahre alter Zeuge am Mittwoch vor dem Bonner Landgericht. „Niklas ging wie ein Sandsack zu Boden“, sagte einer beiden. Dann habe der Täter nachgetreten. Allerdings waren sich die Zeugen nicht sicher, wie der Schläger ausgesehen habe.

Zuletzt hatte erstmals ein Zeuge im Prozess über die Tatnacht gesprochen. Der 29-Jährige gab allerdings an, nicht sicher sagen zu können, ob er den mitangeklagten Roman W. damals gesehen habe oder nicht. Er sei mit Bekannten eine Straße in Bonn entlang gegangen, als ihnen eine Gruppe entgegen gekommen sei - laut seinen Zeitangaben kurz nachdem sich ganz in der Nähe der Angriff auf Niklas ereignet hatte.