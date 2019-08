Feuer in Bad Godesberg

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Godesberg ist ein Feuer ausgbrochen.

Nachdem in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Bad Godesberg ein Feuer ausgebrochen ist, wurden 150 Menschen evakuiert.

BAD GODESBERG. Feuerwehr und Polizei waren am Montag an der Deutschherrenstraße in Bad Godesberg im Einsatz. Dort brannte es in einer Flüchtlingsunterkunft. 150 Personen wurden evakuiert. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus.

Jede Menge Sirenen haben am Montagmittag die Bad Godesberger aufhorchen lassen. Viele befürchteten den nächsten schlimmen Brand im Stadtbezirk nach dem Großeinsatz am Samstag in der Schreinerei Ungerathen. Feuerwehr und Polizei rückten zu einem Feuer in die Deutschherrenstraße nach Muffendorf aus. In der Flüchtlingsunterkunft des Landes, die die Bezirksregierung Köln verantwortet, stand gegen 13.30 Uhr ein Zimmer in Flammen.

Wie Polizeisprecher Robert Scholten mitteilte, leben dort 251 Menschen. Die Straße wurde zwischen Theodor-Heuss-Straße und Röntgenstraße komplett gesperrt. Nach Angaben von Feuerwehr-Einsatzleiter Albert Lehmann entstand der Brand im zweiten Obergeschoss. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Zimmer bereits in Vollbrand“, sagte Lehmann. Die Bewohner sowie die Mitarbeiter der Unterkunft hatten das Gebäude in Teilen schon evakuiert, die Feuerwehr führte dies dann fort. Insgesamt seien 150 Personen von der Evakuierung betroffen gewesen. Sieben Personen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, in der Folge fanden noch Nachlöscharbeiten statt. Die Bewohner sammelten sich nach der Evakuierung auf einem Nachbargrundstück. Nach Angaben von Scholten laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Besonderes Augenmerk legen die Beamten derzeit auf zwei Bewohner der Unterkunft. „Eine Brandstiftung können wir aktuell nicht ausschließen, eine Fahrlässigkeit kann aber auch möglich sein“, sagte Scholten am Montagnachmittag. Beide Bewohner werden von der Polizei verhört, außerdem wird der Brandort von Ermittlern untersucht.

Laut Dirk Schneemann von der Pressestelle der Bezirksregierung liegt die Regelbelegung bei 480 Bewohnern. Das Gros der derzeit 251 Bewohner stamme vom Westbalkan, aus den Maghreb-Staaten, Russland und dem Irak – darunter 51 Familien. „Die Belegungszahlen sind verglichen zum Vorjahreszeitpunkt weitgehend gleichbleibend“, sagte Schneemann. Die meisten hätten einen Duldungsstatus, vereinzelt auch eine Aufenthaltsgestattung zur Durchführung eines Asylverfahrens.

Viele Flüchtlinge waren wohl gut vorbereitet auf die Situation am Montag. „Vor Kurzem wurde ein Probealarm eingeübt“, teilte der Sprecher mit. Auch gebe es Brandschutzkonzepte und Evakuierungspläne. Brandschutzübungen würden durchgeführt und die gekennzeichneten Sammelplätze seien bekannt. Auf den Zimmern selbst gibt es übrigens ein Rauch- und Kochverbot. Der Mietvertrag für die Immobilie läuft laut Schneemann bis Ende 2021.