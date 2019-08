Feuer in Bonn

BAD GODESBERG. Eine brennende Schreinerei hat am Samstag in Bad Godesberg für einen Großeinsatz der Bonner Feuerwehr gesorgt. Ein 15-Jähriger hat nun eingeräumt, das Feuer gelegt zu haben.

Von Laszlo Scheuch, 07.08.2019

Nach dem Brand am Samstag in einer Schreinerei in Bad Godesberg, bei dem ein Mensch einen Schock erlitt und hoher Sachschaden entstand, hat die Bonner Polizei einen 15-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt. Aus ersten Ermittlungen der Beamten sowie Zeugenbefragungen hatten sich Anhaltspunkte ergeben, dass sich das Feuer von einer Hecke aus auf das Gebäude, in dem Schreinerei integriert ist, ausgedehnt hatte.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte die Polizei eine Gruppe Jugendlicher identifizieren, die sich zum Tatzeitpunkt im Bereich des späteren Brandortes aufgehalten haben soll. Ein 15-Jähriger räumte in seiner Vernehmung ein, den Brand gelegt zu haben. Demnach hatte er in unmittelbarer Nähe des Gebäudekomplexes eine als Sperrmüll abgestellte Matratze mit einem Feuerzeug angezündet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.