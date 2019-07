Starke Rauchentwicklung

Wachtberg. In Wachtberg hat es am frühen Montagmorgen einen Brand gegeben. 120 Strohballen sollen laut Feuerwehr in Flammen gestanden haben. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.07.2019

In Wachtberg am Ortsrand von Holzem hat es am Montagmorgen einen Strohballenbrand gegeben. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg ist es entlang der Landstraße 123 und in Richtung Werthhoven zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 15 Einsatzkräfte und zwei Löschfahrzeuge waren im Einsatz.



120 Strohballen sollen nach Angaben des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr Wachtberg gegen 5 Uhr Feuer gefangen haben. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt.



Weitere Berichterstattung folgt.