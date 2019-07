30.07.2019

BAD GODESBERG. Als einen „unveränderlichen Teil der Geschichte Bad Godesbergs“, bezeichnet Bezirksbürgermeister Christoph Jansen die Gebietsreform. Er könne verstehen, dass dies die Menschen nach wie vor beschäftige. „Umso wichtiger ist uns in Bad Godesberg, unsere eigene Identität und den eigenen Charakter unseres Stadtbezirks zu definieren und zu pflegen.“ Es sei schwer, nach 50 Jahren eine Bilanz zu ziehen, „da wir nicht wissen, wie sich Godesberg andernfalls entwickelt hätte“. Allerdings habe Bad Godesberg auf jeden Fall bei einigen wichtigen Großprojekten von finanziellen Mitteln aus Bonn profitiert, sagt Jansen. Und nennt die Erweiterung und Sanierung der Stadthalle, den Bau des Straßentunnels oder die Profilierung Bad Godesbergs als Kulturstandort. „Für die weitere Entwicklung Bad Godesbergs ist es unabdingbar, dass Anliegen aus unserem Stadtbezirk in Bonn gehört und umgesetzt werden. Dafür zu kämpfen und daran zu arbeiten ist eine meiner wichtigsten Aufgaben als Bezirksbürgermeister.“ Das Motto für die Zukunft laute: Nach vorne schauen und auf Grundlage des Leitbildprozesses gemeinsam den Stadtbezirk gestalten und in die Zukunft führen.