25.07.2019

Blumige Geburtstagsgrüße

Auch aus der Luft ist unzweifelhaft zu erkennen, welchen Geburtstag die Gemeinde Wachtberg in diesem Jahr feiert. Allerdings ist die „50“ aus Ringel- und Kornblumen noch nicht in voller Blütenpracht. Wahrscheinlich hat auch hier die Hitze samt Trockenheit zugeschlagen. Wie berichtet, hatten Anfang Mai Grundschüler mit Vertretern von Naturschutzorganisationen, Obstbauer Stefan Schneider und Bürgermeisterin Renate Offergeld hinter der Marktscheune in Berkum symbolisch einen Blühstreifen angelegt. Insgesamt waren auf 20 000 Quadratmetern insektenfreundliche Blumensamen gesät worden. Am Runden Tisch hatte man zuvor über Möglichkeiten zur Zusammenarbeit von Naturschützern und Landwirten gesprochen.