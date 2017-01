Umfrage zu den Folgen des Falls Niklas P.

„Der Prozessauftakt wird – wie der ganze Prozess – das schreckliche Ereignis noch einmal schmerzlich vor Augen führen und uns alle noch einmal in Trauer um Niklas vereinen. Wir wollen alles tun, was in unserer Macht steht, damit eine solch schändliche Tat sich nicht wiederholt – das haben wir alle uns damals vorgenommen. Inzwischen ist einiges geschehen: Der Tatort ist durch den Rückschnitt des Grüns besser zu überblicken. Polizei und städtischer Ordnungsdienst haben ihre Präsenz in Bad Godesberg verstärkt. Das wird von den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen und begrüßt. Wir sind dabei, weitere Orte und Plätze zu identifizieren, an denen sich die Bürgerinnen und Bürger subjektiv unwohl fühlen. Welche Maßnahmen wir daraus ableiten, wollen wir den politischen Gremien bis zum Sommer zur Entscheidung vorlegen. Und vielleicht bekomme ich ja auch die nötige Unterstützung für meinen Vorstoß gegenüber der Landesregierung, die Gesetzeslage so zu ändern, dass Kommunen künftig in Zusammenarbeit mit der Polizei entscheiden können, wo eine Videobeobachtung sinnvoll sein könnte.“