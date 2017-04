„Bad Godesberg hat ein enormes Potenzial“

Oberbürgermeister Ashok Sridharan schildert seine Sicht auf den Stadtbezirk:

28.04.2017

"Nach dem Umzug von Teilen der Regierung hat Bad Godesberg sein Gesicht etwas stärker verändert als andere Teile Bonns. Der Stadtbezirk wurde aber nicht abgehängt, wie von manchen behauptet. Bad Godesberg ist lebenswert und hat durch seine hohe Kaufkraft – in viele der einstigen Diplomatenvillen sind hoch qualifizierte Mitarbeiter der UN oder der Deutschen Post DHL und Telekom eingezogen – ein enormes Potenzial. Nun muss es uns gelingen, Einrichtungen anzusiedeln, die die Innenstadt beleben und deren weitere Entwicklung voranbringen. Sehr positiv bewerte ich den Erhalt der Kammerspiele, die instand gesetzt werden. Eben das Schauspiel, das Rheinufer, das Villenviertel, die Godesburg, das Wissenschaftszentrum, die Redoute und der Kurpark – all das und vieles mehr macht Bad Godesberg aus. Ich würde mich freuen, wenn vor allem diese Aspekte wieder mehr in den Vordergrund der Diskussionen träten.

Insgesamt muss es uns gelingen, die Highlights stärker hervorzuheben und die Attraktivität insbesondere der Innenstadt zu steigern. Dafür will ich mich – wie in der Vergangenheit auch – gerne persönlich einsetzen.“