Berufsfachmesse Vocatium in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Mehr als 2600 Jugendliche sind am Dienstag gut vorbereitet zur Berufsfachmesse Vocatium Bonn/Rhein-Sieg in die Stadthalle gekommen. Viele hatten fest vereinbarte Gesprächstermine, um Kontakte mit Firmen oder Hochschulen zu knüpfen.

Von Michael Wenzel, 20.09.2017

„Ein Trend geht ins Ausland, das beobachten wir bereits seit einigen Jahren“, meinte Martina Czerwinski, Geschäftsführerin des Instituts für Talententwicklung (IFT)-West anlässlich der Eröffnung der elften Schülerfachmesse Vocatium Bonn/Rhein-Sieg in der Stadthalle. Gemeint war vor allem der Bereich „Work & Travel“, der bei vielen Schulabgängern eine hohe Attraktivität genießt. Ganz oben in der Beliebtheitsskala stünden bei den Anmeldungen der Schüler allerdings weiterhin Automobil- und Bankkaufleute. An dritter Stelle folge bereits das Bundeskriminalamt (BKA). „Berufe in Uniform sind eben auch sehr beliebt“, so Czerwinski.

Das fand auch Tim Raabe aus Beuel, der sich am Infostand des BKA im Großen Saal der Stadthalle informierte. „Eine Bekannte arbeitet beim BKA in Meckenheim und hat mir darüber erzählt. Eventuell entscheide ich mich für ein duales Studium dort, hundertprozentig festgelegt bin ich aber noch nicht.“ „Der Name BKA zieht, das merken wir schon länger“, sagte Kriminalhauptkommissar Andreas Berka, der die Schulabgänger beriet. Ihm gefalle vor allem, dass viele, die zu ihm kamen, gut vorbereitet waren.

Über 7500 Termine vereinbart

Ebenfalls seit einigen Jahren auf der Vocatium dabei, aber nicht so im Trend war beispielsweise die Raiffeisen-Waren-Zentrale (RWZ) Rhein-Main mit Sitz in Köln. „Wir sind sicher ein Außenseiter hier, der für die jungen Leute auf den ersten Blick nicht so sexy wirkt. Als genossenschaftliche Warenzentrale mit mehr als 2500 Mitarbeitern bietet das Unternehmen eine kaufmännische und gewerbliche Ausbildung sowie ein duales Studium im Bereich Handelsmanagement“, so die Ausbildungsbeauftragte Gabryela Bissel. Die Fachmesse steht unter der überregionalen Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna Wanka.

Vier Beratungsinstitutionen, 32 Unternehmen, 19 Hochschulen, darunter vier aus dem Ausland, sowie zehn Akademien, Fachschulen und Auslandsaufenthalt-Vermittlungen stehen den Schülern zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten. „Mehr als 2600 Schüler von über 50 Schulen haben in diesem Jahr über 7500 verbindliche Termine vereinbart“, freute sich Czerwinski. „Unsere Fachmesse für Ausbildung und Studium bringt Schülern, die sich beruflich orientieren möchten, mit Unternehmen, Fachschulen, Beratungsinstitutionen, Akademien, Hochschulen und Behörden zusammen“, erläuterte Projektleiterin Mareike Wolf.

63 Aussteller für spontane Gespräche

Das Besondere: Die Schüler haben sich zuvor für verbindliche Gesprächstermine mit ihren Wunscharbeitgebern, -akademien oder -hochschulen angemeldet. Darüber hinaus stehen die 63 Aussteller auch für spontane Gespräche zur Verfügung, damit sich die Schüler ausführlich über Berufe, Ausbildungen oder Studiengänge informieren können. Viele Unternehmen bieten den Besuchern auch die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Die Nachfrage von Seiten der Aussteller sowie der Schulen wächst nach Auskunft des Veranstalters jedes Jahr. Auch spontane Besucher haben die Möglichkeit, sich noch am heutigen Mittwoch in der Stadthalle zwischen 8.30 und 14.45 Uhr umfassend zu informieren. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen zur Vocatium Bonn/ Rhein-Sieg, den Ausstellern, dem Rahmenprogramm gibt es im Internet unter www.erfolg-im-beruf.de/vocatium-bonn-ii.html