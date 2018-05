Kommentar zum Bahnhof in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Die Sanierung des Godesberger Bahnhofs findet kein Ende. Für unseren Autor ist das aus mehreren Gründen ärgerlich. Ein Kommentar.

In diesem Jahr investiert die Bahn 9,3 Milliarden Euro in die Bahninfrastruktur, was nach eigenen Angaben 800 Millionen Euro mehr sind als im Vorjahr. In Spitzenzeiten sollen bundesweit Tausende Fachleute an bis zu 800 Baustellen am Tag arbeiten. Der Bahnhof Bad Godesberg scheint dabei in Vergessenheit geraten zu sein.

Gut, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Allerdings fragt man sich, warum eine Sanierung von Unterführung, Bahnsteigen und Schalterhalle nun schon mehr als drei Jahre dauern muss. Vor elf Monaten wurden die ersten Aufzüge eingebaut, von denen bis heute noch kein einziger fährt.

Erstes Ärgernis ist, dass die Fahrgäste das alles ertragen müssen. Vor allem, wenn sie nicht gut zu Fuß oder behindert sind, einen Kinderwagen dabei haben und ständig andere an den Treppen um Hilfe bitten müssen. Zweites Ärgernis ist, dass die Geschäftsleute ihre Läden längst auf Vordermann gebracht haben und ihre Waren auf einer wenig einladenden Dauerbaustelle anbieten müssen.

Chronik der Bahnhofsbaustelle September 2014 Die Deutsche Bahn teilt mit, das mit Landesmitteln finanzierte, 6,8 Millionen Euro teure Projekt endlich im April 2015 zu starten. Ende 2016 soll alles fertig sein.

April 2015 Beginn der Sanierungsarbeiten. Schwerpunkt ist die Erneuerung der maroden Unterführung samt Einbau von drei Aufzügen. Um vom rückwärtigen Von-Groote-Platz in den abgesenkten Fußgängertunnel zu kommen, ist eine behindertengerechte Rampe erforderlich. Eine öffentliche Toilette wird es nicht geben.

Dezember 2015 An der Baustelle tut sich zeitweise nichts mehr. Konkrete Gründe nennt die Bahn nicht, spricht von „neuen Erkenntnissen im Bauablauf, wegen derer „die technischen Ausführungsplanungen entsprechend angepasst“ werden mussten.

Anfang 2017 Es heißt, dass die Fußgängerbrücke noch eine Weile stehenbleiben müsse, die Sanierung aber Ende April beendet sein soll. Man liege im „nachgebesserten Zeitplan“.

April/Mai 2017 Die Arbeiten sind nicht abgeschlossen.

Juli 2017 Die Beleuchtung der ausgedienten Behelfsbrücke für Fußgänger brennt Tag und Nacht. Die Fahrstühle zu den Gleisen sind eingebaut, der Schacht in der Schalterhalle ist aber noch leer. Die Bahn verspricht „Fertigstellung aller Arbeiten“ im dritten Quartal 2017.

September 2017 Die Gleisfahrstühle sind fertig, müssen laut DB aber noch von Tüv, Hersteller und Bahn abgenommen werden. Bis Jahresende sollen alle drei Lifte laufen.

Oktober 2017 Plötzlicher Abbau der Behelfsbrücke. Die Stadt will mit dem Umbau des Ria-Maternus-Platzes im Frühjahr 2018 beginnen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 1,37 Millionen Euro, zu 90 Prozent über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert.

Dezember 2017 Technische Probleme bei den Gleisaufzügen, die nun im März funktionieren sollen.

März 2018 Die Fahrstühle stehen weiter still. Der zur Schalterhalle wird eingebaut. Die Bahn spricht wieder von „technischen Problemen“.

Mai 2018 Die Gleisaufzüge sollen im Juni in Betrieb gehen, der in der Halle im Oktober. Die Sanierung der Eingangshalle läuft. Die Stadt will dem Umbau des Ria-Maternus-Platzes nun im September beginnen.

Überaus ärgerlich ist auch, dass die Bahn die Verzögerungen bislang mit fadenscheinigen Begründungen wie „technische Probleme“ und „neue Erkenntnisse im Bauablauf“ abgetan hat. Wenigstens jetzt nennt sie Details, wonach beispielsweise in einem Aufzug falsche Teile eingebaut waren. Für die Kunden wäre es glaubwürdiger gewesen, schon früher mit offenen Karten zu spielen. Glücklicherweise geht es jetzt in der Schalterhalle voran.

Viertes Ärgernis: Die Stadt kann mit der Verschönerung des Ria-Maternus-Platzes erst anfangen, wenn die Bahn fertig ist und ihr Material weggeräumt hat. So wird es in diesem Jahr nichts mehr mit dem neuen Springbrunnen am Pavillon, Baubeginn ist frühestens im Herbst. Allerdings auch nur dann, wenn sich die Bahn diesmal an ihre Versprechen hält. Was man nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre aber durchaus bezweifeln kann.