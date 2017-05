Bahn-Chaos und Pendler-Verkehr

Region. Wegen Oberleitungsarbeiten zwischen Brühl und Sechtem kommt es aktuell zu Änderungen im Fahrplan.

08.05.2017

Aufgrund von Oberleitungsarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Brühl und Sechtem kommt es zwischen Montag, 8. Mai, 4 Uhr, und Montag, 22. Mai, 4 Uhr, zu Zugausfällen und Fahrplanänderungen. Betroffen sind nach Angaben der verschiedenen Verkehrsunternehmen die Linien RE 5 (Deutsche Bahn), MRB 26 (Transregio) und RB 48 (National Express).

Um den Ausfall der Linie RE 5 zu kompensieren, gibt die Bahn aktuell auch Züge des Fernverkehrs (IC/ICE) als Ersatz frei. Fahrkarten des Nahverkehrs sind dafür gültig. Es gilt zu beachten, dass die Bahn die Ausnahmen individuell ankündigt, etwa über den Twitterkanal DB Regio AG NRW.

Laut National Express beginnen beziehungsweise enden die Züge der RB 48 während der Bauarbeiten in Brühl. Fahrgäste sollen auf dem Abschnitt zwischen Brühl und Bonn-Hauptbahnhof beziehungsweise Bonn-Mehlem die MRB 26 nutzen. Von Samstag, 13. Mai, 4 Uhr, bis Montag, 15. Mai, 4 Uhr fallen, so National Express, alle Züge zwischen Brühl und Sechtem beziehungsweise Mehlem aus. Als Ersatz sollen Busse fahren.

In diesem Zusammenhang weist National Express darauf hin, dass die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Fahrräder könnten nur eingeschränkt mitgenommen werden, die Busse seien aber rollstuhlgeeignet.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die Strecke der A 560 auf die A 3 nach Köln und Frankfurt im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg gesperrt. Umleitungen über Niederpleis sind eingerichtet. Zudem steht in der Zeit auf der A3 in Fahrtrichtung Köln im Kreuz nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

In der Nacht zu Dienstag hatte StraßenNRW die Fahrbahn der A 565 im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Bonn-Lengsdorf und Bonn-Poppelsdorf repariert. Deswegen war dort zwischen 19 Uhr und 6 Uhr nur eine Spur befahrbar. Zusätzlich war in Richtung Siegburg die Ausfahrt Poppelsdorf gesperrt und auch in Richtung Koblenz konnte nur der rechte Fahrstreifen genutzt werden. Eine Umleitung wurde ausgeschildert.

Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag war die Ausfahrt Siebengebirge auf der A3 in Richtung Köln gesperrt. Die Arbeiten vom letzten Wochenende wurden auf diese Nacht von 20 Uhr bis 5 Uhr verschoben.

Die Fahrplanänderungen sollen an den Bahnsteigen ausgehängt werden. Auch sind sie auf www.bahn.de, www.nationalexpress.de und www.mittelrheinbahn.de zu finden. (ga)

Die aktuelle Verkehrslage