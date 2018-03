Beamten kontrollieren unversteuerten Tabak

Am

Bonn. Zurzeit kontrolliert das Hauptzollamt Köln mehrere Shisha-Bars in Bonn. Unter anderem suchen die Beamten Tabak, der unversteuert ist. Daneben kontrollieren sie mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz.

Von Peter Gassner und Felix Schröder, 07.03.2018

Das Hauptzollamt Köln führt aktuell in Bonn Razzien in mehreren Shisha-Bars durch. Ziel der Kontrollen ist es unter anderem, möglicherweise unversteuerten Tabak zu finden. Zudem werden auch die Finanzen der Bars unter die Lupe genommen, auch im Hinblick auf mögliche Schwarzarbeit oder Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, erklärte Zoll-Sprecher Jens Ahland gegenüber dem GA. Neben 21 Mitarbeitern des Zolls, aufgeteilt in zwei Gruppen, sind auch Mitarbeiter des Bonner Ordnungsamtes beteiligt.

Sie untersuchen Gasmelder und den Brandschutz der Lokale. Nach GA-Informationen ging das Ordnungsamt im Vorfeld davon aus, dass nicht alle Gasmelder ordnungsgemäß funktionieren. Sollte der Grenzwert von 60 ppm CO2 in der Luft überschritten sein, könnten die Bars demnach kurzfristig evakuiert werden. Zu vorläufigen Schließungen oder Festnahmen ist es laut Polizei-Leitstelle jedoch bisher noch nicht gekommen.