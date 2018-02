Verkehrsunfallstatistik für 2017

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. Die Bonner Polizei hat am Freitag die Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. 2017 gab es in Bonn und der Region mehr als 17.000 Unfälle. Vor allem Kinder waren im Vergleich zum Vorjahr häufiger darin verwickelt. 13 Menschen kamen dabei ums Leben.

Mehr Verkehrsunfälle, dafür weniger Unfälle mit Personenschaden lautet die Bilanz der Bonner Polizei für das vergangene Jahr. In einer Verkehrsunfallstatistik haben die Beamten die Zahlen für die Stadt Bonn und die Kommunen Königswinter, Bad Honnef, Wachtberg, Rheinbach, Swisttal, Meckenheim, Bornheim und Alfter vorgestellt.

"Insgesamt hat sich die Unfallzahl leicht erhöht", sagte Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa am Freitag. "Erfreulicherweise ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden gesunken", sagte Brohl-Sowa weiter. Im gesamten Verbreitungsgebiet wurden 2017 17.293 Unfälle registriert, im Vorjahr waren es nur 17.056 Unfälle. Dabei ist vor allem die Zahl der Bagatellunfälle gestiegen, von 10.753 Bagatellfällen im Jahre 2016 auf 11.205 Fälle. Von einem Bagatellunfall gehen die Beamten aus, wenn kein Personenschaden entstanden, kein Bußgeld erhoben und keine Strafanzeige gestellt wird.

Zahl der Verkehrstoten hat sich verdoppelt

Bei den Unfällen mit Personenschaden konnte die Polizei einen deutlichen Rückgang von 5,7 Prozent verzeichnen. Hier sank die Zahl von knapp über 2000 Unfällen auf 1.887 Unfälle in 2017. Insgesamt verunglückten 2381 Menschen (2016: 2405) in Bonn und der Region.

Während weniger Menschen verletzt wurden, verdoppelte sich die Zahl der Verkehrstoten. Im gesamten Gebiet kamen 13 Menschen ums Leben. Das waren sieben Pkw-Fahrer, ein Radfahrer, zwei Motorradfahrer, ein Pedelec-Fahrer und zwei Fußgänger. Bei zwei Unfällen kamen zwei Menschen ums Leben. Unter den Opfern war auch ein 13-jähriger Junge, der Ende Dezember am Bahnübergang am Kappellenweg beim Überqueren des Bahnübergangs bei geschlossenen Schranken von einem Zug erfasst wurde. Seit 2013 war es das erste Kind, das im Straßenverkehr in der Region ums Leben gekommen war.

Kinder wurden häufiger verletzt

Vor allem Kinder sind 2017 im Straßenverkehr zu Schaden gekommen, auch auf dem Schulweg. Während 2016 182 Kinder verunglückten, waren es 211 Kinder in 2017. "Mit dieser Entwicklung sind wir nicht zufrieden, vor allem weil wir in Bonn unter dem Landesdurchschnitt lagen", sagte Alberto Coppola, Leiter der Direktion Verkehr. Die Polizei will in diesem Jahr daher einen Fokus auf die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr und die Prävention an Schulen legen. Bei den anderen Altersgruppen wurde jeweils ein Rückgang an Verletzten verzeichnet.

Bei der Statistik wird auch die Zahl der Unfallfluchten erfasst: Im vergangenen Jahr beging jeder Vierte eine Unfallflucht. Insgesamt waren es 4269 Fälle (2016: 4391), in denen sich Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort entfernten. In 45 Prozent der Fälle konnten die Personen dennoch ausfindig gemacht werden. "Eine Unfallflucht ist eine Straftat und nicht mehr ein Verkehrsvergehen", betonte Coppola.

Bei Verkehrskontrollen wurden 258 Menschen mit Alkohol am Steuer erwischt, 312 Personen hatten Drogen konsumiert. 40.677 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden erfasst. Zum Vergleich: im Vorjahr waren es noch mehr als 47.000 Tempoverstöße. Während weniger Personen mit dem Handy am Steuer erwischt wurden, telefonierten 226 Fahrradfahrer bei der Fahrt.