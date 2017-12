Internationaler Freiwilligentag

In diesen Tagen werden viele Päckchen für Bedürftige gepackt.

Bonn. Der 5. Dezember ist der internationale Tag des freiwilligen Engagements. Auch in Bonn gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Gutes zu tun. Vor Weihnachten ist besonders viel zu tun.

"Volunteers Act First - Freiwillige handeln als Erste. Hier. Überall", lautet das diesjährige Motto des internationalen Freiwilligentages. In Bonn gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, sich einzubringen und Gutes zu tun. Übrigens nicht nur zur Weihnachtszeit. "Es gibt das ganze Jahr über eine gut gefüllte Börse mit ehrenamtlichen Tätigkeiten", sagt zum Beispiel Birgit Binte-Wingen von der Freiwilligenagentur Rhein-Sieg dem GA. Doch aktuell wollen sich viele Menschen einbringen. Möglichkeiten dazu gibt es genug.

Verschiedene Organisationen in Bonn und der Region benötigen zur Zeit zum Beispiel Unterstützung zum Packen und Verteilen von Weihnachtspäckchen für Menschen, die es sich nicht leisten können, Geschenke zu kaufen. Der Verein für Gefährdetenhilfe kümmert sich um Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Für seine Aktion Weihnachtstüten, benötigt der Verein immer Mitstreiter, die beim Verteilen helfen, besonders für den 24. Dezember zwischen 8 und 13 Uhr.

Freiwillige werden in Bonn das ganze Jahr gesucht

Auch die Bonner Tafel sucht derzeit noch Freiwillige, die bereit sind, ein wenig Zeit zum Päckchenpacken und verteilen opfern. Was dort akut gesucht wird, sind Fahrer, die gespendete Lebensmittel an Supermärkten abholen, nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern regelmäßig.

Dass Helfer das ganze Jahr über gesucht werden, bestätigt eine Sprecherin der Stadt Bonn. "Anfragen nach längerfristigem Engagement nehmen erfahrungsgemäß zum Jahresanfang zu", sagt sie und verweist auf die Homepage der Bonner Freiwilligenagentur. Die feiert übrigens in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Über 200 Vereine und Gruppierungen speisen ihre Angebote und Gesuche in die Datenbank der Freiwilligenagentur ein. Mittlerweile wurden für etwa 1000 verschiedene Tätigkeiten mehr als 4000 Freiwillige gesucht. Am 20. Dezember wird deshalb im Alten Rathaus gefeiert.

Auf der Seite der Bonner Freiwilligenagentur können Interessierte gezielt nach Möglichkeiten ehrenamtlicher Unterstützung suchen. Sie geben den Ort, ihr Zeitfenster und Dauer ihrer Freiwilligenarbeit ein. Aus den Ergebnissen können sie sich dann gezielt ein Projekt heraussuchen.

Doch nicht jedes Engagement läuft über die Agentur. In der Obdachlosenhilfe sind zum Beispiel einige lose Initiativen aktiv. "In den Vorjahren gab es immer wieder Initiativen von Privatpersonen, die sich an den Weihnachtstagen um Obdachlose gekümmert haben", sagt die Stadtsprecherin aus Bonn dem GA. Ihre Einsätze werden meist über die sozialen Medien verbreitet.

Zeit zu verschenken in Rhein-Sieg

Die Freiwilligenagentur Rhein-Sieg hat das ganze Jahr über Bedarf an freiwilligen Helfern. Vielleicht, so wünscht es sich Birgit Binte-Wingen, können sich die Menschen zu Silvester vornehmen im neuen Jahr ein wenig von ihrer Zeit zu spenden. "Es gibt viele Projekte, wo Not am Mann ist", sagt sie und nennt die Patengroßeltern oder Betreuungsdienste für ältere Menschen sowie Patenschaften zum Sprachenlernen für Flüchtlinge.