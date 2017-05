Stadt Bonn zum Schutz vor Starkregen

Bonn. Im Frühling und Sommer setzt die Starkregensaison ein. Bereits im letzten Jahr hat dieser große Schäden in ganz Deutschland verursacht. Doch nicht nur in Flussnähe lebende Menschen sollten sich schützen.

11.05.2017

In den letzten Jahren haben in Bonn sintflutartige Regenfälle erhebliche Schäden angerichtet. Tiefbauamt und Feuerwehr appellieren daher regelmäßig an die Bürger, Maßnahmen zu ergreifen, um das Eindringen von Sturzfluten in ihre Häuser zu verhindern. Denn die öffentliche Kanalisation ist für die Ableitung von extremen Regenereignissen nicht geeignet. Alle Bürger – auch diejenigen, die in Höhenlagen wohnen – können davon betroffen sein. Besonders gefährdet sind Grundstücke im Überschwemmungsbereich eines Gewässers und in lokalen Tieflagen.

Die Stadt Bonn stellt daher ein Informationsangebot bereit und informiert, wie sich die Bürger wappnen können. Grundsätzlich sollte man wissen, ob sich das eigene Grundstück in einem Überschwemmungsgebiet von Gewässern befindet. Diese Frage beantworten entsprechende Karten im Internet. Insbesondere wer schon einmal von Hochwasser und Starkregen betroffen war, sollte geeignete Vorsorgemaßnahmen treffen.

Auf Maßnahmen zum Schutz des Gebäudes vor Starkregeneinflüssen weisen die Faltblätter der Stadt Bonn hin. Sie können im Internet heruntergeladen werden.

Die Stadt Bonn empfiehlt das Risiko für das eigene Haus beziehungsweise die eigene Wohnung im Hinblick auf Starkregen, Hochwasser und Rückstauschutz selbst einzuschätzen, um Schäden zu vermeiden. Hierzu dient der Hochwasserpass des Hochwasserkompetenzzentrums.

Die gängigen Folgen von Starkregen sind:

Rückstau aus dem Kanal: Eine funktionsfähige Rückstausicherung im Haus bewahrt vor eindringendem Schmutzwasser aus dem Kanalnetz.

Eine funktionsfähige Rückstausicherung im Haus bewahrt vor eindringendem Schmutzwasser aus dem Kanalnetz. Urbane Sturzfluten: Vor unkontrollierten Abflüssen auf der Geländeoberfläche bei extremen Niederschlägen schützt beispielsweise die Sicherung von Kellerlichtschächten, tief liegenden Fenstern und Türen oder von Garagenrampen. Dies können fest installierte bauliche Einrichtungen oder auch ein temporärer Schutz wie Sandsackbarrieren sein.

Vor unkontrollierten Abflüssen auf der Geländeoberfläche bei extremen Niederschlägen schützt beispielsweise die Sicherung von Kellerlichtschächten, tief liegenden Fenstern und Türen oder von Garagenrampen. Dies können fest installierte bauliche Einrichtungen oder auch ein temporärer Schutz wie Sandsackbarrieren sein. Übertretende Gewässer: Diese Überschwemmungen können sich theoretisch an allen Bonner Bachläufen ereignen. Bachanrainer sollten daher in überflutungsgefährdeten Bereichen kein Material wie Brennholz oder Gartenabfälle lagern, die in den Bach geschwemmt werden und dann Durchlässe verstopfen können. Individueller Objektschutz ist hier oft nur durch größere Baumaßnahmen möglich.

Wenn es zu sintflutartigen Regenfällen kommt, sollten die Hinweise von Feuerwehr und Rettungsdienst beachtet werden. Immer wenn Menschen in Gefahr sind, bei Bränden oder Gefahren für die Umwelt, ist der Notruf 112 zu wählen. Damit ist gewährleistet, dass die notwendige Hilfe schnell ankommt. Denn im Falle eines Unwetters erreichen die Feuerwehr und den Rettungsdienst unzählige Anrufe.

Für Einsatzmeldungen, die keine akuten Notfälle darstellen, ist allerdings Geduld gefragt. Über die Sonderrufnummer 0228/7175 können größere Wasser- oder Sturmschäden gemeldet oder aktuelle Informationen zu Verhaltensweisen abgefragt werden. Allerding müssen die vom Unwetter betroffenen Bürger länger auf die Einsatzkräfte warten.

Wenn das Unwetter größere Auswirkungen für das Bonner Stadtgebiet nach sich zieht, kann die Feuerwehr die Bonner Bevölkerung über Sirenensignale und Meldungen per Warn-App NINA, Radio- oder Lautsprecherdurchsagen warnen. (ga)