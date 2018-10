Auswirkungen auf Linienverkehr

Bonn. Ein Wasserrohrbruch in der Bonner Weststadt behindert mehrere Buslinien der Stadtwerke Bonn. Zwei Haltestellen können daher aktuell nicht angefahren werden. Der Pkw-Verkehr ist nicht betroffen.

Von Dierk Himstedt, 19.10.2018

Die Buslinien 604, 605, 606 und 607 können seit 8 Uhr nicht mehr die Haltestellen "Herwarthstraße" und "Bachstraße" stadtauswärts anfahren. Sie werden durch die dortige Südunterführung umgeleitet. Der Grund sind Bauarbeiten wegen eines Wasserrohrbruchs in der Bachstraße in Höhe der Hausnummer 18.

Die dort eingerichtete Notbaustelle macht den Durchgang an der Stelle zu eng für die Busse, so dass die Nordunterführung von diesen aktuell nicht befahren werden kann. Der Pkw-Verkehr kann ohne Umleitungen an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Wenn die Arbeiten beendet sind und die Baustelle beseitigt ist, sollen die Busse laut der SWB ihren normalen Linienweg wieder aufnehmen. Die Information werden wir dann umgehend weitergeben.