Auffahrunfall bei der Ausfahrt "Endenich"

Bonn. Zwei kollidierende Lkw sorgten am Freitag-Nachmittag für lang anhaltende Staus auf der A 565 rund um die Ausfahrt "Endenich".

Von Dierk Himstedt, 07.12.2017

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkw auf der A 565 in Höhe der Ausfahrt "Endenich" am Freitag-Nachmittag um 15.38 Uhr hat zu lang anhaltenden Staus und stockenden Verkehr in Richtung Bonn geführt. Verletzt wurde dabei niemand.

Auch nach Beendigung des Einsatzes der Polizei gegen 16.20 Uhr, bei dem ein Fahrstreifen zeitweise gesperrt war, blieb es bei den Verkehrsstörungen. Grund dafür ist, laut Angaben der Polizei, der laufende Berufsverkehr.

