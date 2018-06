Straßenarbeiten auf der Autobahn

Bonn. Im Bonner Norden kommt es am Montag und Dienstag auf der A565 zwischen der Anschlussstelle Bonn-Beuel und der Nordbrücke aufgrund von Arbeiten an den Seitenstreifen zu länger anhaltenden Teil-Sperrungen der Fahrbahnen.

Von Bernd Linnarz, 22.06.2018

Am kommenden Montag und Dienstag wird die A 565 zwischen der Anschlussstelle Bonn-Beuel und der Nordbrücke erneut zum Nadelöhr für Autofahrer. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW ankündigt, werden die Seitenstreifen abwechselnd in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund sind nach Angaben von Straßen NRW Sondierungsbohrungen. Am Montag wird von 10 bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Siegburg, am Dienstag von 10 bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Meckenheim gearbeitet.

Bereits am Donnerstagabend hatte es aufgrund einer nicht angekündigten Baustelle auf der Nordbrücke lange Staus aus Richtung Meckenheim gegeben, da der Landesbetrieb großflächig Arbeiten an der Fahrbahndecke durchführte. Autofahrer mussten zeitweise bis zu einer Stunde lang im Stau warten.

