Zweitägige Prüfarbeiten

Bonn. Prüfarbeiten unterhalb der Autobahnbrücke am "Endenicher Ei" machen Teilsperrungen der A565 erforderlich. Kommenden Mittwoch und Donnerstag sind daher an der genannten Stelle jeweils die Überholspuren in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Von Dierk Himstedt, 13.10.2017

Wegen einer Brückenprüfung werden am kommenden Mittwoch und Donnerstag (18. / 19. Oktober) jeweils zwischen 10 und 14 Uhr die Überholspuren auf der Autobahn 565 unterhalb der Brücke "B56 / Endenicher Ei" in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Trotz der Prüfung unterhalb der Brücke bleiben jedoch in beiden Richtungen jeweils eine Fahrspur für den fließenden Verkehr geöffnet.

Zum Hintergrund: Der sechsstreifige Ausbau der A565 vom Autobahnkreuz Bonn-Nord bis zur Anschlussstelle Bonn-Endenich, inklusive des Ersatzneubaus der Hochbrücke "Tausendfüßler", ist eine der umfangreichsten Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Raum Bonn in den nächsten Jahren. Der Überbau B56 Endenicher Ei wird im Zuge dieser Maßnahmen als Zuwegung für schwere Baufahrzeuge dienen müssen. Straßen.NRW überprüft deshalb bereits zu diesem frühen Zeitpunkt die Tragfähigkeit des Bauwerks.