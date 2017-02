Öffentlicher Nahverkehr an Karneval in Bonn

Mit Bus und Bahn geht es ohne Parkplatzsuche zu den Großveranstaltungen an Karneval.

06.02.2017 Bonn. Die jecken Tage in Bonn haben auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Wann welche Bus- und Bahnlinien an den Karnevalstagen fahren und welche Einschränkungen es wegen der Züge gibt, erfährt man hier!

Besonders die Nachtschwärmer dürfen sich auf mehr Busse und Bahnen freuen. Die Nachtbuslinien N1 bis N10 fahren in allen fünf Nächten Donnerstag auf Freitag bis Montag auf Dienstag nach dem Samstagsfahrplan um 0.35, 1.35, 2.35, 3.35 und 4.35 Uhr. Zusätzlich stehen zahlreiche Reservebusse bereit und können nach Bedarf eingesetzt werden, wie die Stadtwerke Bonn am Montag bekanntgaben. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Bahnfahrten, auch die Linie 66 fährt im Nachtverkehr von Weiberfastnacht bis Rosenmontag zusätzlich ab „Bonn Hbf“ nach „Siegburg Bf“ um 2.32 Uhr und 3.32 Uhr, ab „Siegburg Bf“ nach „Bonn Hbf“ um 3.04 Uhr und 4.04 Uhr.

Mit dem Rathaussturm in Beuel und dem dazugehörigen Umzug, ist der karnevalistische Mittelpunkt an Weiberfastnacht auf der rechten Rheinseite.

Weiberfastnacht Foto: Max Malsch Beuel Wegen des Weiberfastnachtszuges in Beuel fährt die Linie 62 in der Zeit von ca. 9.30 bis 15 Uhr nicht zwischen „Beuel Bf“ und „Konrad-Adenauer-Platz“. Ausweichmöglichkeiten: Buslinie 607. Mit 250 Metern Fußweg ab Beueler Bahnhof auch die Linien: 603, 608 und 609 (Ersatzhaltestelle auf der Königswinterer Straße in Höhe der Marquartstraße).

Am Sonntag laufen dann fast überall in der Region die Umzüge. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es besonders in Bad Godesberg und beim LiKüRa-Zug.

Karnevalssontag Foto: Horst Müller Bad Godesberg Wegen des Karnevalszuges in Bad Godesberg fahren die dort verkehrenden Buslinien in der Zeit von ca. 12.30 bis 18.30 Uhr Umleitungen.

Foto: Max Malsch Limperich und Küdinghoven Aufgrund des LiKüRa-Zuges fährt die Linie 62 in der Zeit von ca. 12 bis 18 Uhr ab „Bonn Hbf“ bis „Oberkassel Süd/Römlinghoven“ alle 15 statt alle 30 Minuten. Achtung: Alle Zusatzfahrten der Linie 62 fahren ab „Bonn Hbf“ unterirdisch auf Gleis 3 zur Minute 23 und 53 ab.

Foto: Oliver Berg Veedelszöch in Köln Die Linie 16 fährt von ca. 10 bis 15 Uhr nicht zwischen „Ubierring“ und „Ulrepforte".

Der große Rosenmontagszug in Bonn ist für viele Jecken der Höhepunkt in der fünften Jahreszeit. Für Busse und Bahnen gibt es dann in der Innenstadt kein Durchkommen mehr.

Rosenmontag Bonn Es gilt der Samstagsfahrplan, außer auf den Linien 16/63 und 18/68. Zwischen ca. 10.30 und 18.30 Uhr fahren viele Bus- und Bahnlinien öfter oder werden wegen des Rosenmontagszuges in Bonn eingeschränkt: Außerdem stehen Reservebusse bereit, die bei Bedarf kurzfristig eingesetzt werden. Die Linien 61 und 62 fahren zwischen Dottendorf und „Poppelsdorfer Allee“ alle 7 bis 8 statt alle 15 Minuten; zwischen „Kopenhagener Straße“ und „LVR-Klinik“ wird ein Pendelverkehr der Linie 61 im 15-Minuten-Takt angeboten. Zwischen „Oberkassel Süd/Römlinghoven“ und „Bertha- von-Suttner-Platz“ verkehrt die Linie 62 alle 15 statt alle 30 Minuten. Die Linie 66 fährt ab ca. 10.30 bis 18.30 Uhr zwischen „Siegburg Bf“ und Königswinter, „Clemens-August-Straße“ ebenfalls alle 15 statt alle 30 Minuten. Aufgrund des Rosenmontagszuges fahren die Bahnen von ca. 12 bis 16.30 Uhr nicht zwischen „Bonn Hbf“ und „Bertha-von-Suttner-Platz“.

Kurz vor dem Ende der Session rollt in Alfter der Zug - kleinere Verkehrsbehinderungen inbegriffen.