A565 vor dem Endenicher Ei

Bonn. Autofahrer müssen sich Dienstag und Mittwoch auf Verkehrsverzögerungen einstellen. Auf der A565 am Endenicher Ei werden zeitweise Fahrspuren gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.02.2018

Am Dienstag und Mittwoch wird die Überholspur auf der A565 am Endenicher Ei in Richtung Meckenheim gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW führt an den beiden Tagen Brückenprüfungen durch.

Die Überholspur wird an den Tagen jeweils von 10 bis 14 Uhr gesperrt, die Autofahrer müssen mit Verkehrsverzögerungen rechnen.

