Stromausfall in Beuel

Beuel. In Teilen Beuels ist am Dienstagabend der Strom für mehr als eine Stunde ausgefallen. Auch das St. Josef-Hospital war betroffen. Die Ursache war am Abend noch unklar.

14.03.2017

Aus noch ungeklärter Ursache ist in Teilen Beuels am Dienstagabend gegen 21 Uhr der Strom ausgefallen. Weite Teile waren nach Angaben der Stadtwerke bereits nach rund einer Stunde wieder zugeschaltet, Beuel-Mitte lag noch etwas länger im Dunkeln. Gegen 22.15 Uhr meldete Werner Schui, Sprecher der Stadtwerke Bonn: "Bis auf wenige Straßenzüge haben wir überall wieder Strom." Die Ursache für den Ausfall war am Abend zunächst nicht bekannt. Teams der Stadtwerke kontrollierten die einzelnen Verteilerstationen.

Betroffen vom Stromausfall waren nach Informationen des General-Anzeigers neben der Beueler Mitte zudem die Ortsteile Limperich, Küdinghoven, Ramersdorf und Beuel-Süd. Auf Anfrage des GA bestätigte das St. Josef-Hospital, dass es ebenfalls betroffen war. Notstromaggregate hielten den Betrieb aufrecht, zu medizinischen Notfällen konnte es somit nicht kommen. (ga)