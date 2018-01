Öffentlicher Nahverkehr

Bonn. Die jecken Tage in Bonn haben auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Busse und Bahnen fahren während der Züge teilweise andere Wege oder auch verkürzt. Eine Übersicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.01.2018

Mit Beginn des ersten Februar-Wochenendes ziehen auch die ersten Karnevalszüge durch die Bonner Stadtteile. Für die Busse der Stadtwerke Bonn werden daher in Tannenbusch, Graurheindorf, Mehlem, Kessenich, Ippendorf, Schweinheim sowie in Bornheim-Sechtem Umleitungen eingerichtet. Einschränkungen gibt es auch bei den Straßenbahnlinien 61 und 62.

Karnevalszüge am Samstag, 3. Februar:

Durch den Zug durch Tannenbusch entfallen von 15 bis etwa 17 Uhr auf der Buslinie 601 die Haltestellen "Magdeburger Straße", "Paulusplatz", "Im Tannenbusch", "Tannenbusch Süd", "Am Ringwall", "Schlesienstraße", "Riesengebirgsstraße" und "Chemnitzer Weg", auf der Linie 602 halten die Busse nicht an der "Berta-Lungstras-Straße", "Paulusplatz", "Schneidmühler Straße" und der "Stolpstraße".

Der Stopp an der "Riesengebirgsstraße" der 602 in Richtung Hauptbahnhof wird zur Haltestelle der Linie 601 auf die Riesengebirgsstraße verlegt. Die Stationen "Im Tannenbusch", "Tannenbusch Süd", "Am Ringwall", "Riesengebirgsstraße", "Schlesienstraße" und "Chemnitzer Weg" werden von der umgeleiteten Linie 602 bedient.

Von 14 bis 17 Uhr umfahren die Busse den Zug in Graurheindorf, wodurch die Haltestellen "Pädagogische Fakultät", "Bataverweg", "Friesenweg", "Werftstraße", "Graurheindorf Hafen" und "Graurheindorf Kranenweg" der Linien 551, 600 und 601 ersatzlos wegfallen. In Fahrtrichtung Graurheindorf endet die Linie 605 an der "Bernhardkirche", in Richtung Hauptbahnhof setzt sie an der "Bernhardkirche" ein. Auf dem Linienweg der 605 entfallen außerdem die Haltestellen "Tilsiter Straße", "Graurheindorf Sportplatz", "Brungsgasse", "Graurheindorf Friedhof", "Margarethenplatz" und "Mondorfer Fähre".

Während des Karnevalzugs in Mehlem entfallen von 14 bis 17 Uhr die Haltestellen auf den Buslinien 612, 613 und 615 (852 und 857) "Drehholzstraße" und "Mehlem Ort". Zudem werden die Haltepunkte "Gunterstraße" sowie "Brunhildstraße" auf die Mainzer Straße verlegt.

Zur gleichen Zeit werden in Kessenich die Haltestellen "Markusplatz", "Wichernstraße" und "Loeschckestraße" nicht angesteuert. Die Haltestelle "Eduard-Otto-Straße" wird an die Haltestelle "Graf-Stauffenberg-Straße" verlegt.

Die Stadtbahnlinien 61 und 62 fahren zwischen 14 und 17.30 Uhr nur bis zum Haus der Jugend.

Auf Änderungen müssen sich Fahrgäste auch auf der Buslinie 633 in Bornheim-Sechtem einstellen. Von 14 bis etwa 17 Uhr können die Stationen "Bornheim Schwimmbad" in Fahrtrichtung Sechtem, "Bornheim Kreissparkasse", "Mühlenstraße", "Unter der Windmühle", "Wendelinusstraße" und "Sechtem Bahnhof" nicht angesteuert werden. Der Stopp "Bornheim Schwimmbad" in Fahrtrichtung Bonn-Duisdorf wird während der Zeit an die Haltestelle "Bornheim Europaschule" verlegt.

Karnevalszüge am Sonntag, 4. Februar:

Auswirkungen auf den Busverkehr hat auch der Zug durch Ippendorf. Zwischen 13 und 16.30 Uhr entfallen daher die Haltestellen "Melbbad", "Am Mühlenberg", "Kreuzberg", "Ippendorfer Allee", "Im Uckerfeld", "Wasserturmstraße", "Gierolstraße" und "Haager Weg" der Linie 602. Fahrgäste der Linie 603 können nicht am "Clemens-August-Platz", "Melbbad", "Am Mühlenberg", "Kreuzberg" , "Ippendorfer Allee", "Alte Schule", "Buchholzstraße", "Katzenloch" und "Röttgen Abzweig" aussteigen. Der Halt am "Poppelsdorfer Platz" wird in die Sebastianstraße verlegt.

In Schweinheim muss in der Zeit von 13.30 bis etwa 16 Uhr mit Behinderungen gerechnet werden. Die Stopps der Linie 615 an der "Waldburgstraße", "Schloß Rheinblick", "Wichterichstraße" und "Venner Straße" müssen daher entfallen.