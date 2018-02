Öffentlicher Nahverkehr in Bonn

Wenn die Unterführung in Beuel gesperrt ist, fahren die Busse der Linie 636 in Fahrtrichtung Beuel Mitte über die Königswinterer Straße, Auf dem Grendt, Limpericher Straße, Ringstraße und enden an der provisorischen Endhaltestelle "Limpericher Straße/Beuel Betriebshof". In Fahrtrichtung Hangelar Ost setzen die Fahrten der Linie 636 an der Haltestelle "Röhlsdorfstraße" ein. Dann geht es weiter über die Ringstraße, Limpericher Straße, Auf dem Grendt, Königswinterer Straße, Maarstraße, Broichstraße zur Haltestelle "Maarstraße" und weiter auf dem Linienweg.

Wenn die Unterführung in Beuel wieder freigegeben wird, enden die Busse der Linie 636 in Fahrtrichtung Beuel Mitte an der Haltestelle "Beuel Bahnhof". Die Busse der Linie 636 in Fahrtrichtung Hangelar Ost setzen an der Haltestelle "Beuel Bahnhof " ein und fahren in Richtung Unterführung/Königswinterer Straße weiter.