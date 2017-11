Kunst!Rasen 2018

Bonn. Der Veranstaltungskalender des Kunst!Rasen füllt sich so langsam. Die Simple Minds und Fisher-Z kommen nach Bonn. Der Vorverkauf beginnt am Samstag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.11.2017

Der Kalender des Kunst!Rasen für das kommende Jahr nimmt zunehmend Konturen an. Wie auf der Facebook-Seite der Veranstalter zu lesen ist, kommt die schottische Band Simple Minds am 25. Juli 2018 zurück nach Bonn. Bereits 2014 ist die Band auf dem Kunst!Rasen aufgetreten. Auch Fisher-Z werden mit dabei sein. Der Vorverkauf beginnt am Samstag. Zu den größten Erfolgen der Band gehören die Songs "Don't You (Forget About Me) und Alive and Kicking.

Für das kommende Jahr haben auch die Fantastischen Vier für den 20. Juli sowie die Bonner Band Querbeat für den 20. Juni ihr Kommen angekündigt.

Klassisch geht es am 1. Juli mit dem Beethoven Orchester Bonn weiter.

In diesem Jahr durfte Sänger Wincent Weiss bereits im Vorprogramm von Sarah Connor auf dem Kunst!Rasen auftreten. Im kommenden Jahr ist er dann als Hauptact am 12. Juli dabei.

Erste Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei Bonnticket und in allen GA-Zweigstellen.