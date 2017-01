Silvesternacht in Bonn

01.01.2017 Bonn. Bis in den Morgen arbeitete die Polizei daran, dass der Jahreswechsel friedlich verlief. Zum Schutz vor einem Anschlag sperrten Polizei und THW die Kennedybrücke in der Nacht mit zwei Lkw ab. Feuerwehr und Rettungsdienst fuhren am Neujahrsmorgen 88 Einsätze.

Im Bonner Polizeipräsidium war extra für Silvester ein Führungsstab eingerichtet worden. Unter den elf Mitgliedern waren auch Mitarbeiter des Ordnungsamts und des Technischen Hilfswerks (THW). Das THW hatte kurz vor Mitternacht die Kennedybrücke von beiden Seiten mit je einem Lkw gesperrt. "Die Lkw werden da positioniert, wo ein Anschlag möglich wäre", erklärte Einsatzleiter Gerd Mainzer am Abend. Das THW leuchtete die Brücke hell aus.

Jeder Notruf aus dem Bonner Stadtgebiet ging am Samstagabend bei Frank Kreft und seinen fünf Kollegen in der Einsatzleitstelle ein. Bei ihrem Schichtbeginn um 20 Uhr lief alles, wie gewohnt. "Am häufigsten geht es in den Anrufen darum, dass irgendwo Knaller und Raketen gezündet wurden – also eine Ruhestörung", erklärt Dienstgruppenleiter Kreft. Nach 24 Uhr kämen zudem vermehrt Körperverletzungen und Sachbeschädigungen vor. "Alles, was halt so passiert, wenn Betrunkene aufeinandertreffen."

Doch in dieser Silvesternacht gingen nicht alle Notrufe in der Einsatzleitstelle ein: "Alles, was mit den typischen Geschichten zu tun hat, wie wir sie letztes Jahr in Köln gesehen haben – Sexualdelikte, Belästigungen – das geben wir an den Führungsstab nebenan weiter", so Kreft.

Bereitschaftspolizei rückte in Bad Honnef aus

Ein Fall, der den Führungsstab am Abend beschäftigte: In Bad Honnef bedrohten mehrere Personen Teilnehmer einer privaten Feier in einer Kneipe. "Da haben wir dann Interventionskräfte der Bereitschaftspolizei hingeschickt – eine Gruppe mit zehn Leuten", so Mainzer. Aber auch die Lage in anderen Großstädten behielt der Führungsstab im Auge. "In Essen ziehen Nafris in Kleingruppen durch die Stadt", meldete ein Beamter kurz nach 23 Uhr. "Nafris" ist Polizeijargon und steht für "Nordafrikanischer Intensivtäter".

Wieviele Polizisten insgesamt im Einsatz waren, verriet Kreft nicht. "Genaue Zahlen können aus einsatztaktischen Gründen nicht bekannt gegeben werden." Einsatzleiter Mainzer sprach von 200 Beamten, die zusätzlich zur normalen Stärke im Einsatz seien. Für die alltäglichen Aufgaben hätten allein zehn Wagen mehr zur Verfügung gestanden. "Außerdem ist eine Eingreiftruppe in der Stadt unterwegs", so Kreft. Diese Hundertschaft sei besonders geschult, etwa in Festnahmetechniken. Auch Kriminalbeamte seien in größerer Zahl im Einsatz, auch auf den Polizeiwachen, um Anzeigen entgegenzunehmen.

24 Feuerwehreinsätze nach 24 Uhr

Auch Feuerwehr und Rettungsdienste waren in der Nacht öfter unterwegs: Die Feuerwehr fuhr nach 24 Uhr insgesamt 23, der Rettungsdienst 65 Einsätze. Das war laut Feuerwehr aber überwiegend "Kleinkram" und "nicht dramatisch" wie brennende Mülltonnen. Wohungsbrände habe es nicht gegeben. Im Laufe des Tages geben Polizei und Feuerwehr ihre Berichte zur Lage in der Nacht bekannt. (Alexander Grantl)