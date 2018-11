Änderungen im ÖPNV-Netz

Das Bahn- und Busnetz soll in Bonn durch Änderungen verbessert werden.

Bonn. Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember verdichten die Stadtwerke Bonn den Takt der Stadtbahnlinien und erweitern das Angebot der Buslinien. Die Anpassung war zuvor vom Bonner Stadtrat beschlossen worden. Zuletzt hatten Beschwerden von Kunden über die SWB zugenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2018

Die Änderungen im Bonner ÖPNV-Netz treten am 9. Dezember in Kraft. Zuvor hatten Quartalsberichte der Stadtwerke Bonn ergeben, dass sie im Zeitraum von Juli bis September 3,2 Prozent der Fahrleistung nicht erbringen konnten. Im Vorjahr lag diese Zahl noch bei 2,4 Prozent. Ausfälle und Verspätungen haben also zugenommen. Laut den SWB sollen die Änderungen zur Verbesserung des Bus- und Bahnnetzes beitragen. Allerdings fallen durch diese auch Haltestellen weg. Alle Fahrplanänderungen im Überblick:

Änderungen im Bahnnetz

Der 10/20-Minuten-Takt der Straßenbahnlinien 61, 62, 63 und 66 wird von Montag bis Freitag um eine Stunde, das heißt bis 20.30 Uhr, verlängert.

Zusätzlich wird bei der Stadtbahnlinie 66 Bad Honnef - Bonn Hauptbahnhof - Siegburg Bahnhof von Montag bis Freitag die Taktung der Bahnen auf einen 10-Minuten-Abstand verdichtet. Dies gilt Montag bis Freitag ab 13 Uhr. Außerdem wird der bestehende Nachtverkehr an Wochenenden zwischen den Haltestellen "Siegburg Bahnhof" und "Bonn Hauptbahnhof" ausgeweitet und bis "Bad Honnef" verlängert.

Auch bei der Linie 18 kommt es zu Änderungen in der Taktung. Samstags kommt sie nun zwischen 15 und 20 Uhr in 30-Minuten-Abständen. Während dieser Zeit fällt die Linie 68 weg.

Änderungen im Busnetz

Die Schnellbuslinie SB55 Bonn Hauptbahnhof - Niederkassel-Lülsdorf wird unter der Woche von 5.30 bis 20 Uhr auf einen 20-Minuten-Takt verdichtet. Der zwischen 7 und 8 Uhr morgens bestehende 10-Minuten-Takt bleibt bestehen. Samstags wird die Schnellbuslinie bereits ab 6 Uhr eingesetzt und verkehrt zwischen 7 bis 20 Uhr durchgehend alle halbe Stunde. Auch sonntags ändert sich bei der SB55 etwas: Die Fahrzeiten werden von 7 bis 0 Uhr verlängert.

Bei der Schnellbuslinie SB60 Bonn Hauptbahnhof - Köln/Bonn Flughafen werden von Montag bis Freitag sowie Sonntag die Fahrten um 23.47 Uhr ab "Bonn-Hauptbahnhof" und die um 0.16 Uhr ab "Köln/Bonn Flughafen" eine halbe Stunde nach hinten verschoben. So geht die letzte Fahrt ab Bonn-Hauptbahnhof um 0.17 Uhr und am Flughafen um 0.46 Uhr.

Durch die steigende Nachfrage der Universitätsklinikumsmitarbeiter und die steigenden Fahrgastzahlen durch das Neubaugebiet "Am Hölder" werden die Linien 601 und 602 durchgehend auf sechs Fahrten pro Stunde erweitert. Dadurch entsteht mit der Verbindung mit der 603 auf dem gemeinsamen Linienabschnitt ein 5-Minuten-Takt.

Bei der Linie 607 entfällt die Haltestelle "Rölsdorfstraße", da die Neustraße nicht mehr angefahren wird, jedoch wird die Haltestelle mit dem neuen Halt "Limpericher Straße" ersetzt. Ab dem 9. Dezember fährt die 607, auch in der Gegenrichtung, über die Goetheallee und die Limpericher Straße. Die Haltestelle "Beuel Hallenbad" wird dann auf beiden Seiten angefahren.

Die Linie 630 wird ab dem 9. Dezember direkt über die Siegmund-Freud-Straße fahren und nicht mehr über den Haager Weg und die Sertürnerstraße. Damit fällt die Haltestelle "Sertürnerstraße" weg.

Die Linie 632 soll die Innenstadt entlasten und die neue Direktverbindung Venusberg - Endenich - Nordstadt - Beuel bedienen. Der neu entstehende Bereich "Am Vogelsang/Westside" wird angebunden und die Bahnlinie 61 soll im Bereich Chlodwigplatz entlastet werden. Zusammen mit der 631 kommt es so annähernd zu einem 15-Minuten-Takt. Jedoch wird zunächst geprüft, ob die 632 trotz Verkehrsaufkommen die Zeiten einhalten kann und somit für die Fahrgäste attraktiv bleibt.

Haltestellen

Folgende Haltestellen entfallen durch die Fahrplanänderungen ab dem 9. Dezember:

537 und 636 - "Löwenburgstraße" (Als Ersatz dient die 150 Meter entfernte Haltestelle "Ungarten", die barrierefrei ausgebaut ist)

und - "Löwenburgstraße" (Als Ersatz dient die 150 Meter entfernte Haltestelle "Ungarten", die barrierefrei ausgebaut ist) 607 - "Rölsdorfstraße"

- "Rölsdorfstraße" 630 - "Sertürnerstraße"

- "Sertürnerstraße" 632 - "Sertürnerstraße", "Heinrich-Lützeler-Straße", "Gregor-Mendel-Straße", "Lotharstraße", "Argelanderstraße" und "Kirschallee"

Neue Haltestellen